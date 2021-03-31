Минэкономики и другие ведомства в течение недели должны разработать все документы, необходимые для выплаты карантинных 8000 гривен бизнесу и работникам в красных зонах карантина. Соответственно, заявки на получение компенсаций украинцы смогут подавать уже в начале апреля.

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Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

"Дал поручение Минэкономики вместе с другими ответственными ведомствами в течение недели разработать все необходимые документы, чтобы уже в начале апреля люди могли подать заявки через "Дію", – сказал Шмыгаль.

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В тренде Когда можно будет подать заявку на карантинные 8000 гривен? Шмыгаль ответил

Он уточнил, что Минрегион должен будет координировать работу с местными властями, которых призывают также поддержать бизнес в пределах своего региона.

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Напомним, заявки на получение помощи украинцы будут оформлять через приложение "Дія". Мы уже объясняли, как подать заявление на получение карантинных 8000.

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