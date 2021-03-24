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В Украине задумали ускоренный рост прожиточного минимума

24 марта, 13:42

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Речь идет исключительно о показателе для расчета социальных выплат

Прожиточный минимум для расчета социальных выплат планируют увеличивать ускоренными темпами. Для этого разработали ряд законопроектов по использованию прожиточного минимума исключительно для расчета основных социальных гарантий. В планах такой рост:

  • в 2022 году – на 14%;
  • в 2023 году – на 15%;
  • в 2024 году – на 25%.
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Повышение предусматривает дорожная карта Министерства соцполитики, сообщила пресс-служба ведомства.

Указывается, что "основные социальные гарантии" это:

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  • минимальная зарплата;
  • минимальная пенсия по возрасту;
  • государственная социальная помощь, которая является для человека основным источником доходов.

Пока что к прожиточному минимуму привязаны около 150 соцвыплат, в том числе стипендии, надбавки к пенсии и проч., а также взыскания и административные сборы. В будущем вместо этого для их расчета введут базовые величины.

Подробнее о новых подходах к расчету прожиточного минимума смотрите в сюжете:

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прожиточный минимум выплаты повышение соцвыплаты соцпомощь дорожная карта

Источник: Сегодня

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