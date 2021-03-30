Українська
$ 27,97
32,97
  1. Новости экономики
  2. Бизнес новости

Украинцам вернули карантинные 8000: кто получит компенсации

30 марта, 14:52

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Парламент одобрил инициативу президента о компенсациях малому бизнесу и его работникам

Государство выплатит по 8000 гривен физлицам-предпринимателям (ФЛП, укр. – ФОП) и работникам малых и средних предприятий, которые пострадают от карантина в красных зонах. Компенсации бизнесу вернула Верховная Рада, приняв неотложный президентский законопроект № 5300. За принятие законопроекта за основу проголосовали 307 народных депутатов, в целом – 312, сообщает сайт "Сегодня".

Реклама

В документе указано, что:

  • Размер выплат составит 8000 гривен за счет госбюджета.
  • За счет местных бюджетов могут выплачиваться дополнительные суммы. Их установят непосредственно на местах.

Читайте также: Карантинные 8000 грн выдадут через "Дію": как будем слать заявки

В тренде
Цены на бензин снова рванут вверх – уже наметились две проблемы
  • Получатели должны находиться на учете в качестве плательщиков единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.
  • Местом регистрации получателей должен быть регион Украины, который отнесен к красной зоне карантина.

Закон вступит в силу на следующий день после публикации. Документ обнародуют после того, как его подпишет президент. У Кабинета министров будет 10 дней на то, чтобы найти финансирование для выплат.

Видео: Сегодня

Напомним, в связи с осенним карантином выходного дня помощь в размере 8000 гривен получили полмиллиона украинцев. Всего из бюджета тогда перечислили 3,64 млрд гривен.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

бизнес компенсации Верховная Рада карантин выплаты законопроект ФЛП красная зона локдаун

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Конец деньгам под матрасом – украинцев заставят отнести сбережения в банк
Конец деньгам под матрасом – украинцев заставят отнести сбережения в банкЭкономика
Не только богачи. Кому придется раскрыть доходы и сдаться налоговой
Не только богачи. Кому придется раскрыть доходы и сдаться налоговойЭкономика
ФОПам в красных зонах карантина заплатят по 8 тысяч гривен: что предложил Зеленский
ФОПам в красных зонах карантина заплатят по 8 тысяч гривен: что предложил ЗеленскийБизнес
В Украине возвращают
В Украине возвращают "карантинные" выплаты бизнесуБизнес
Кто выиграл и проиграл от локдауна в Украине: названы сферы экономики
Кто выиграл и проиграл от локдауна в Украине: названы сферы экономикиЭкономика
В Украине запустят Силиконовую долину – там будут зарплаты от 1200 евро и в 5 раз ниже налоги
В Украине запустят Силиконовую долину – там будут зарплаты от 1200 евро и в 5 раз ниже налогиЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять