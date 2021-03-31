Коли можна буде подати заявку на карантинні 8000 гривень? Шмигаль відповів

Мінекономіки та інші відомства протягом тижня мають розробити всі документи, що необхідні для виплати карантинних 8000 гривень бізнесу та працівникам у "червоних зонах" карантину. Відповідно, заявки на отримання компенсацій українці зможуть подавати вже на початку квітня.
Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.
"Дав доручення Мінекономіки разом з іншими відповідальними відомствами протягом тижня розробити всі необхідні документи, щоб вже на початку квітня люди могли подати заявки через "Дію", – сказав Шмигаль.
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Він уточнив, що Мінрегіон має координувати роботу з місцевою владою, яку закликають також підтримати бізнес у межах свого регіону.
Нагадаємо, заявки на отримання допомоги українці оформлятимуть через додаток "Дія". Ми вже пояснювали, як подати заяву на отримання карантинних 8000.
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