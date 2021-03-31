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Коли можна буде подати заявку на карантинні 8000 гривень? Шмигаль відповів

31 березня, 14:10

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Прем'єр-міністр дав доручення профільним відомствам

Мінекономіки та інші відомства протягом тижня мають розробити всі документи, що необхідні для виплати карантинних 8000 гривень бізнесу та працівникам у "червоних зонах" карантину. Відповідно, заявки на отримання компенсацій українці зможуть подавати вже на початку квітня.

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Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.

"Дав доручення Мінекономіки разом з іншими відповідальними відомствами протягом тижня розробити всі необхідні документи, щоб вже на початку квітня люди могли подати заявки через "Дію", – сказав Шмигаль.

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Він уточнив, що Мінрегіон має координувати роботу з місцевою владою, яку закликають також підтримати бізнес у межах свого регіону.

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Нагадаємо, заявки на отримання допомоги українці оформлятимуть через додаток "Дія". Ми вже пояснювали, як подати заяву на отримання карантинних 8000.

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Джерело: Сьогодні

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