Хто зможе подати заявку на карантинні 8000? Список категорій

Уряд визначив, які саме категорії підприємців і найманих співробітників можу розраховувати на отримання карантинних 8000 гривень. Категорії одержувачів прописані в доповненнях до постанови № 329.
Види діяльності ФОПів, які мають право на отримання карантинних 8000 грн:
- Роздрібна торгівля деталями для автотранспортних засобів.
- Роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним обладнанням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах.
- Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах електронною апаратурою побутового призначення для приймання, запису, відтворення звуку і зображення.
- Роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих магазинах
- Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними.
- матеріалами та санітарно-технічним виробами в спеціалізованих магазинах.
- Роздрібна торгівля килимами, килимовими виробами, покриттям для стін і підлоги в спеціалізованих магазинах.
- Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах.
- Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах.
- Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах.
- Роздрібна торгівля аудіо- та відеозаписами в спеціалізованих магазинах.
- Роздрібна торгівля спортивним інвентарем у спеціалізованих магазинах.
- Роздрібна торгівля іграми та іграшками в спеціалізованих магазинах.
- Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах.
- Роздрібна торгівля взуттям та шкіряними виробами в спеціалізованих магазинах.
- Роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах.
- Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами в спеціалізованих магазинах.
- Роздрібна торгівля невикористовуваними товарами в спеціалізованих магазинах.
- Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах.
- Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах.
- Роздрібна торгівля з лотків та на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям.
- Роздрібна торгівля з лотків та на ринках іншими товарами.
- Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами.
- Діяльність ресторанів, надання послуг харчування.
- Поставка готових страв для подій обслуговування напоями.
- Демонстрація кінофільмів.
- Організація конгресів і торговельних виставок.
- Театральна та концертна діяльність.
- Діяльність з підтримки театральних і концертних заходів.
- Функціонування театральних і концертних залів.
- Функціонування бібліотек і архівів.
- Функціонування музеїв.
- Функціонування спортивних споруд.
- Діяльність спортивних клубів.
- Діяльність фітнес-центрів.
- Функціонування атракціонів і тематичних парків.
- Організація інших видів відпочинку та розваг.
- Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів.
- Діяльність по забезпеченню фізичного комфорту.
Заявки на отримання допомоги українці будуть оформляти через додаток "Дія". Старт прийому заявок призначений на сьогодні, 12 квітня, анонсував раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Щоб подати заявку на 8000 грн, знадобиться:
- авторизуватися в додатку "Дія" через BankID або ЕЦП;
- в розділі "Послуги" натиснути "Виправити це для мене" ( "Дія" автоматично перевірить інформацію про одержувача);
- вести номер свого гривневого рахунку в форматі IBAN (отримати гроші можна тільки на особистий рахунок).
Нагадаємо, в червоній зоні карантину знаходиться більше 10 регіонів.
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