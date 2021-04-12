Хто зможе подати заявку на карантинні 8000? Список категорій

Уряд визначив, які саме категорії підприємців і найманих співробітників можу розраховувати на отримання карантинних 8000 гривень. Категорії одержувачів прописані в доповненнях до постанови № 329.

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Види діяльності ФОПів, які мають право на отримання карантинних 8000 грн:

Роздрібна торгівля деталями для автотранспортних засобів.

Роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним обладнанням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах.

Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах електронною апаратурою побутового призначення для приймання, запису, відтворення звуку і зображення.

Роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих магазинах

Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними.

матеріалами та санітарно-технічним виробами в спеціалізованих магазинах.

Роздрібна торгівля килимами, килимовими виробами, покриттям для стін і підлоги в спеціалізованих магазинах.

Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах.

Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах.

Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах.

Роздрібна торгівля аудіо- та відеозаписами в спеціалізованих магазинах.

Роздрібна торгівля спортивним інвентарем у спеціалізованих магазинах.

Роздрібна торгівля іграми та іграшками в спеціалізованих магазинах.

Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах.

Роздрібна торгівля взуттям та шкіряними виробами в спеціалізованих магазинах.

Роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах.

Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами в спеціалізованих магазинах.

Роздрібна торгівля невикористовуваними товарами в спеціалізованих магазинах.

Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах.

Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах.

Відео: Сьогодні

Роздрібна торгівля з лотків та на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям.

Роздрібна торгівля з лотків та на ринках іншими товарами.

Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами.

Діяльність ресторанів, надання послуг харчування.

Поставка готових страв для подій обслуговування напоями.

Демонстрація кінофільмів.

Організація конгресів і торговельних виставок.

Театральна та концертна діяльність.

Діяльність з підтримки театральних і концертних заходів.

Функціонування театральних і концертних залів.

Функціонування бібліотек і архівів.

Функціонування музеїв.

Функціонування спортивних споруд.

Діяльність спортивних клубів.

Діяльність фітнес-центрів.

Функціонування атракціонів і тематичних парків.

Організація інших видів відпочинку та розваг.

Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів.

Діяльність по забезпеченню фізичного комфорту.

Заявки на отримання допомоги українці будуть оформляти через додаток "Дія". Старт прийому заявок призначений на сьогодні, 12 квітня, анонсував раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Щоб подати заявку на 8000 грн, знадобиться:

авторизуватися в додатку "Дія" через BankID або ЕЦП;

в розділі "Послуги" натиснути "Виправити це для мене" ( "Дія" автоматично перевірить інформацію про одержувача);

вести номер свого гривневого рахунку в форматі IBAN (отримати гроші можна тільки на особистий рахунок).

Нагадаємо, в червоній зоні карантину знаходиться більше 10 регіонів.

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