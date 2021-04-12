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Хто зможе подати заявку на карантинні 8000? Список категорій

12 квітня, 10:01

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Кабінет міністрів оприлюднив перелік видів діяльності

Уряд визначив, які саме категорії підприємців і найманих співробітників можу розраховувати на отримання карантинних 8000 гривень. Категорії одержувачів прописані в доповненнях до постанови № 329.

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Види діяльності ФОПів, які мають право на отримання карантинних 8000 грн:

  • Роздрібна торгівля деталями для автотранспортних засобів.
  • Роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним обладнанням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах.
  • Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах електронною апаратурою побутового призначення для приймання, запису, відтворення звуку і зображення.
  • Роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих магазинах
  • Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними.
  • матеріалами та санітарно-технічним виробами в спеціалізованих магазинах.
  • Роздрібна торгівля килимами, килимовими виробами, покриттям для стін і підлоги в спеціалізованих магазинах.
  • Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах.
  • Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах.
  • Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах.
  • Роздрібна торгівля аудіо- та відеозаписами в спеціалізованих магазинах.
  • Роздрібна торгівля спортивним інвентарем у спеціалізованих магазинах.
  • Роздрібна торгівля іграми та іграшками в спеціалізованих магазинах.
  • Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах.
  • Роздрібна торгівля взуттям та шкіряними виробами в спеціалізованих магазинах.
  • Роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах.
  • Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами в спеціалізованих магазинах.
  • Роздрібна торгівля невикористовуваними товарами в спеціалізованих магазинах.
  • Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах.
  • Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах.
Відео: Сьогодні
  • Роздрібна торгівля з лотків та на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям.
  • Роздрібна торгівля з лотків та на ринках іншими товарами.
  • Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами.
  • Діяльність ресторанів, надання послуг харчування.
  • Поставка готових страв для подій обслуговування напоями.
  • Демонстрація кінофільмів.
  • Організація конгресів і торговельних виставок.
  • Театральна та концертна діяльність.
  • Діяльність з підтримки театральних і концертних заходів.
  • Функціонування театральних і концертних залів.
  • Функціонування бібліотек і архівів.
  • Функціонування музеїв.
  • Функціонування спортивних споруд.
  • Діяльність спортивних клубів.
  • Діяльність фітнес-центрів.
  • Функціонування атракціонів і тематичних парків.
  • Організація інших видів відпочинку та розваг.
  • Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів.
  • Діяльність по забезпеченню фізичного комфорту.

Заявки на отримання допомоги українці будуть оформляти через додаток "Дія". Старт прийому заявок призначений на сьогодні, 12 квітня, анонсував раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Щоб подати заявку на 8000 грн, знадобиться:

  • авторизуватися в додатку "Дія" через BankID або ЕЦП;
  • в розділі "Послуги" натиснути "Виправити це для мене" ( "Дія" автоматично перевірить інформацію про одержувача);
  • вести номер свого гривневого рахунку в форматі IBAN (отримати гроші можна тільки на особистий рахунок).

Нагадаємо, в червоній зоні карантину знаходиться більше 10 регіонів.

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бізнес компенсації карантин допомога виплати категорії ФОП червона зона

Джерело: Сьогодні

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