Клиентка "Новой почты" получила посылку с дыркой (фото)

Повреждены безнадежно: "Новая почта" доставила клиентке документы со сквозной дыркой по средине

"Новая почта" безнадежно повредила важные документы / Фото: Коллаж: Сегодня

Клиентка "Новой почты" пожаловалась, что служба доставила ей поврежденные в самом центре документы, которые пересылаются в картонном конверте.

Об этом женщина написала на личной странице Facebook и прикрепила фото конверта со сквозной дырой.

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Клиентка написали, что документ был для нее важным и его повредили возле фамилии, несмотря на то, что он дополнительно был упакован в файл.

"Вчера получила важный для меня бумажный документ в картонном почтовом конверте, который не так просто повредить. Однако у вас, очевидно, работают "настоящие умельцы", потому что картонный конверт был не только помят, но и посередине имел дыру. В конце концов сам документ тоже был поврежден в этом месте", – пишет пострадавшая.

Что ответили в Новой почте?

Почтовый оператор отреагировал на возмущение женщины и попросили у нее фото поврежденной отправки и номер накладной для выяснения всех обстоятельств.

После получения всех данных сотрудники "Новой почты" извинились и в качестве компенсации предложили прислать женщине подарок.

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"Ужасно! Нам очень стыдно, что имела место такая ситуация в нашем сотрудничестве. Обещаем приложить все усилия, чтобы подобные инциденты не повторялись. Хотим отправить вам небольшой подарок от компании. Если соглашаетесь, напишите, можем ли его отправить по данным отправителя?", – написали в компании.

Как будет работать "Новая почта" в красной зоне?

Представители "Новой почты" в комментарии "Сегодня" сообщили, что новые карантинные ограничения не распространяются на почтовых операторов.

Таким образом, для посещения отделения не нужно предоставлять ни сертификат вакцинации, ни отрицательный ПЦР-тест.

Это нам подтвердили и в "Укрпочте".

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Раньше мы также писали, что "Новая почта" и "Укрпочта" меняют цены на услуги и за что-то придется платить больше.