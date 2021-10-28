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Клієнтка "Нової пошти" отримала посилку з діркою (фото)

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
28 жовтня, 13:28
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Пошкоджено безнадійно: "Нова пошта" доставила клієнтці документи з наскрізною діркою посередині
"Нова пошта" безнадійно пошкодила важливі документи
"Нова пошта" безнадійно пошкодила важливі документи / Фото: Колаж: Сьогодні

Клієнтка "Нової пошти" поскаржилась на те, що служба доставила їй пошкоджені у самому центрі документи, які пересилаються у картонному конверті.

Про це жінка написала на особистій сторінці у Facebook та прикріпила фото конверта із наскрізною дірою.

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Клієнтка написали, що документ був для неї важливим і його пошкодили біля прізвища, попри те, що він додатково був запакований у файл.

"Вчора отримала важливий для мене паперовий документ у картонному поштовому конверті, який не так просто пошкодити. Однак у вас, вочевидь, працюють "справжні умільці", бо картонний конверт був не тільки пом’ятий, але і посередині мав дірку. Врешті сам документ теж був пошкоджений у цьому місці", – пише постраждала.

Що відповіли у "Новій пошті"?

Поштовий оператор відреагував на обурення жінки і попросили в неї фото пошкодженого відправлення та номер накладної для з’ясування всіх обставин.

Після отримання усіх даних співробітники "Нової пошти" вибачились та у якості компенсації запропонували надіслати жінці подарунок.

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"Жахливо! Нам дуже соромно, що мала місце така ситуація у нашій співпраці. Обіцяємо докласти всіх зусиль, щоб подібні інциденти не повторювались. Хочемо відправити Вам невеличкий подарунок від компанії. Якщо погоджуєтесь, напишіть, чи можемо відправити його за даними відправника?", – написали у компанії.

Як працюватиме "Нова пошта" у червоній зоні?

Представники "Нової пошти" у коментарі "Сьогодні" повідомили, що нові карантинні обмеження не розповсюджуються на поштових операторів.

Отже, для відвідування відділення не потрібно надавати ані сертифікат вакцинації, ані негативний ПЛР-тест.

Це ж нам підтвердили і в "Укрпошті".

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Раніше ми також писали, що "Нова пошта" та "Укрпошта" змінюють ціни на послуги і за щось доведеться платити більше.

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