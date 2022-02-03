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Почему так дешево? Секреты лоукостеров, о которых вы не знали

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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3 февраля, 10:14
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Однако зарабатывают лоукости больше, чем перевозчики далеко не бюджетных компаний
На чем зарабатывают лоукостеры?
На чем зарабатывают лоукостеры? / Фото: Facebook/SkyUp Airlines, Коллаж: Сегодня, naviny.belsat.eu

Максимально низкие тарифы и абсолютно минимальный сервис — признаки, точно характеризующие бюджетных перевозчиков. И каждый пассажир хоть раз в жизни задумывался: что лоукостеры вообще зарабатывают со своими копеечными билетами?

"Сегодня" разобрался в этом вопросе и подобрал основные причинины дешевизны перевозчиков.

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С одной стороны перед нами предстала бюджетность передвижения воздухом, а с другой — большие заработки, чем, например, у известной французской компании AirFrance.

Чтобы ответить на вопрос: почему же цены бывают иногда даже в шесть раз ниже (чем на регулярных рейсах), мы выделили следующие основные пункты:

  • короткие расстояния и маленькие аэропорты. Летают лоукостеры на короткие и средние расстояния, а аэропорты их небольшие, берут меньший административный сбор, но находятся далеко от центра города;
  • унификация флота. Что это значит? Авиакомпания использует самолеты одной модели, обычно не старше 10 лет. Например, Rayanair использует только Boeing 737, Wizzair только Airbus A320 и A321;
  • имело расстояние между креслами. Известные компании ставят в своих самолетах 120-150 кресел, то ли не больше;
  • билеты продаются обычно напрямую через сайт перевозчика, офлайн офисов у лоукостеров нет. Небюджетные авиалинии обычно продают билеты через посредников или турфирмы;
  • экономия на персонале. Зарплата у персонала невелика, а вот функций достаточно: стюрдесса выполняет функции бортпроводника и проверяет билеты на самолет у входа. Бывают случаи, когда и оформление неофициальное, тогда действительно сэкономить есть на чем. Сравним, например, количество персонала лоукостера Ryanair и французской компании AirFrance. На одного сотрудника приходится 9679 и 715 пассажиров соответственно;
  • на борту все платное: питание, развлечения, нет зон отдыха, телевизоров, регистрация, а печать посадочного в аэропорту только за деньги;
  • минимальное время простоя в аэропорту. Лоукостеры тех же известных компаний Ryanair и WizzAir не стоят в аэропорту больше часа, чтобы меньше платить.

Еще одной из характеристик является минимальное количество багажа на борту. Это позволяет самолету тратить меньше топлива во время перевозки.

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Самая безопасная авиакомпания в мире

Авиакомпания Emirates Airlines из ОАЭ возглавила рейтинг самых безопасных авиаперевозчиков по результатам 2021 года.

Emirates Airlines уже третий год занимает первое место в этом рейтинге. В этом году эксперты проанализировали индекс риска 25 авиакомпаний.

Пятёрка лидеров выглядит так:

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  • Emirates Airlines – 95,05%;
  • KLM – 93,31%;
  • JetBlue – 91,61%;
  • Delta – 91,55%;
  • EasyJet – 91,28%.

Напомним, SkyUP запускает новые рейсы в Европу, летать можно будет в 11 стран.

Раньше мы также рассказывали, кто намеренно ведет МАУ к банкротству.

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