Чому так дешево? Секрети лоукостерів, про які ви не знали

Проте заробляють лоукости більше, ніж перевізники далеко не бюджетних компаній

На чому заробляють лоукостери? / Фото: Facebook/SkyUp Airlines, Колаж: Сьогодні, naviny.belsat.eu

Максимально низькі тарифи та абсолютно мінімальний сервіс — ознаки, що точно характеризують бюджетних перевізників. І кожен пасажир хоч раз у житті задумувався: що лоукостери взагалі заробляють зі своїми копійчаними квитками?

"Сьогодні" розібрався у цьому питання та підібрав основні причини дешевизни перевізників.

Реклама

З одного боку перед нами постала бюджетність пересування повітрям, а з другого — більші заробітки, ніж, приміром, у відомої французької компанії AirFrance.

Тож, аби відповісти на питання: чому ж ціни бувають інколи навіть у шість разів нижчими (ніж в регулярних рейсах), ми виділили такі основні пункти:

короткі відстані та маленькі аеропорти . Літають лоукостери на короткі та середні відстані, а аеропорти їх невеличні, беруть менший адміністративний збір, проте знаходяться далеко від центру міста;

. Літають лоукостери на короткі та середні відстані, а аеропорти їх невеличні, беруть менший адміністративний збір, проте знаходяться далеко від центру міста; уніфікація флоту . Що це означає? Авіакомпанія використовує літаки однієї моделі, зазвичай не старші 10 років. Наприклад, Rayanair використовує тільки Boeing 737, Wizzair тільки Airbus A320 і A321;

. Що це означає? Авіакомпанія використовує літаки однієї моделі, зазвичай не старші 10 років. Наприклад, Rayanair використовує тільки Boeing 737, Wizzair тільки Airbus A320 і A321; мала відстань між кріслами . Відомі компанії ставлять у своїх літака 120-150 крісел, чи то не більше;

. Відомі компанії ставлять у своїх літака 120-150 крісел, чи то не більше; квитки продаються зазвичай напряму через сайт перевізника, офлайн офісів у лоукостерів немає. Небюджетні авіалінії зазвичай продають квитки через посередників або тур-фірми;

перевізника, офлайн офісів у лоукостерів немає. Небюджетні авіалінії зазвичай продають квитки через посередників або тур-фірми; економія на персоналі. Зарплата у персоналу невелика, а от функцій достатньо: стюрдеса виконує функції бортпровідника та перевіряє квитки на літак при вході. Бувають випадки, коли і оформлення неофіційне, тоді дійсно, зекономити є на чому. Порівняймо, до прикладу, кількість персоналу лоукостера Ryanair та французької компанії AirFrance. На одного співробітника припадає 9679 та 715 пасажирів відповідно;

Зарплата у персоналу невелика, а от функцій достатньо: стюрдеса виконує функції бортпровідника та перевіряє квитки на літак при вході. Бувають випадки, коли і оформлення неофіційне, тоді дійсно, зекономити є на чому. Порівняймо, до прикладу, кількість персоналу лоукостера Ryanair та французької компанії AirFrance. На одного співробітника припадає 9679 та 715 пасажирів відповідно; на борту все платне: харчування, розваги, немає зон відпочинку, телевізорів, реєстрація, а друк посадкового в аеропорту лише за гроші;

харчування, розваги, немає зон відпочинку, телевізорів, реєстрація, а друк посадкового в аеропорту лише за гроші; мінімальний час простою в аеропорту. Лоукостери тих же відомих компаній Ryanair i WizzAir не стоять в аеропорту більше години, щоб менше платити.

Ще однією з характеристик є мінімальна кількість багажу на борту. Це дозволяє літаку витрачати менше палива під час перевезення.

Реклама

Найбезпечніша авіакомпанія у світі

Авіакомпанія Emirates Airlines з ОАЕ очолила рейтинг найбезпечніших авіаперевізників за результатами 2021 року.

Emirates Airlines вже третій рік поспіль посідає перше місце у цьому рейтингу. Цього року експерти проаналізували індекс ризику 25 авіакомпаній.

П'ятірка лідерів виглядає так:

Реклама

Emirates Airlines – 95,05%;

KLM – 93,31%;

JetBlue – 91,61%;

Delta – 91,55%;

EasyJet – 91,28%.

Нагадаємо, SkyUP запускає нові рейси до Європи, літати можна буде до 11 країн.

Раніше ми також розповідали, хто навмисно веде МАУ до банкрутства.