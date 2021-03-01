Пандемия перекроила рынок труда. Что меняется в Украине?

Пандемия COVID-19 продолжает менять рынок труда. Речь идет уже не только о карантинных ограничениях, но и о трансформации культуры и технологий в целом.
Новые тенденции в основном носят глобальный характер, хотя в разных странах есть и свои особенности. О том, что уже изменилось и еще будет меняться в Украине, сайту "Сегодня" рассказал руководитель компании Perfomance Management Сергей Сароян.
Что меняется глобально?
Часть тенденций, которые и до этого проявлялись на рынке труда, только усилились на фоне пандемии. Это:
- рост спроса на автоматизацию рутинных процессов;
- переобучение сотрудников и специалистов;
- повышенный спрос на узких специалистов;
- спрос на работников новых и формирующихся секторов экономики со стороны глобальных компаний.
Некоторые сектора меняются активнее других. Например, медицина и IT получили дополнительное развитие. А вот туризм и сфера обслуживания продолжают нести потери.
Как это проявляется в Украине?
- Удаленная работа становится все популярнее
При этом окончательно офисные сотрудники не готовы полностью перейти на 100%-ную удаленку, предпочтение будет отдаваться посещению офиса 1-2 раза в неделю.
"В этой связи особенно будут ценится коммуникационные навыки сотрудников, умение четко и ясно доносить свои мысли. При этом в этом процессе есть как негативные, так и позитивные стороны для сотрудников. Основной негативной стороной данного процесса является то, что работы в целом станет больше, а грань между рабочим процессом и домашними делами придется выстраивать самостоятельно, что может оказаться довольно болезненным психологическим процессом", – считает Сароян.
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- Рынок труда стал менее мобильным
Большинство сотрудников предпочитают стабильное наличие работы, чем карьерный рост. Такая тенденция сохраниться по крайней мере в 2021 году.
Но постепенно будет выравниваться рынок труда в крупных городах и регионах. Часть сотрудников предпочтут переехать из крупных городов в более комфортное и просторное жилье в других областях и пригородах, считает эксперт.
- Машины пока не заменят живых работников
"Говорить о том, что на фабриках в ближайшее время произойдет массовая замена людей машинами явно преждевременно. Скорее квалифицированные узкоспециальные кадры будут все больше вытеснять рабочих низких квалификаций. Частично труд последних будет автоматизироваться", – прогнозирует Сароян.
- Узкие специалисты – в топе
Спрос на квалифицированных узкопрофильных специалистов будет сохраняться. При этом они должны быть готовы к дальнейшему обучению, включая приобретение навыков взаимодействия со смежными секторами экономики.
Самыми востребованными будут:
- разработчики технологий искусственного интеллекта и машинного обучения;
- финтех-специалисты,
- разработчики цифровых платежных систем;
- специалисты по внедрению автоматизации;
- специалисты по безопасности информационных систем.
Безработица в Украине надолго?
После жесткого январского локдауна экономика несколько оживилась. Но настроения бизнеса в целом остались пессимистичными: спрос на продукцию и услуги упал, расходы растут... Соответственно, многие компании были вынуждены пойти на сокращение численности работников.
В марте ситуация постепенно начнет выправляться, но говорить о бурном спросе на сотрудников и резком падении безработицы в 2021 году пока рано. В лучшем случае уровень безработицы в Украине к концу 2021 года снизится до 9-9,2%, считает Сароян.
А что с зарплатами?
Сами работники стали просить меньше, зато работодатели постепенно начинают предлагать более высокие оклады. Таким образом, в 2021 году между зарплатными ожиданиями и предложением на рынке труда может сформироваться баланс.
Правда, требовать от сотрудников будут больше – работодатели все чаще сопровождают вакансии четкими критериями и предупреждают о необходимости выполнять план.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" выяснял, сможет ли Украина догнать Польшу и Словакию по размеру зарплат. Короткое объяснение – в нашем видео:
А о том, как изменятся пенсии украинцев в марте 2021-го, смотрите в новом шоу нашего блогера-пенсионера, который стал ютубером. "Дед Панч, молодежь и пенсии", 3 выпуск.
Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине
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