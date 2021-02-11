Видео. Сможет ли Украина догнать Польшу и Словакию по размеру зарплат?

Мы разобрались, как должны расти оклады украинцев, чтобы сравняться с европейскими

Правительство поставило задачу за 10 лет довести средние зарплаты в Украине до уровня соседних европейских стран. Но сейчас зарплаты в Украине втрое ниже, чем в Польше и Словакии – 418 евро против 1312 и 1113 евро соотвественно.

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Журналисты "Сегодня" подсчитали, возможно ли настолько повысить зарплаты в Украине. Короткое объяснение – в нашем видео:

Если украинская средняя зарплата будет ежегодно расти в евро на 10%, к 2030 году она составит всего 1085 евро. То есть не достигнет даже тех показателей, которые были в европейских странах в 2020 году.

А ведь европейские зарплаты при этом тоже будут расти. За последние 10 лет средняя зарплата в Польше увеличилась с 805 до 1312 евро (63%), в Словакии – с 769 до 1113 евро (45%). Если такая тенденция сохранится, в 2030-м средние зарплаты в Польше и Словакии будут составлять, соответственно, 2139 и 1614 евро.

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Получается, чтобы догнать хотя бы Словакию, в Украине за 10 лет средняя зарплата должна увеличиться на 396%, то есть практически в четыре раза. Таких показателей можно достичь, если ежегодно повышать ее в евро на 16%. А чтобы догнать Польшу, ежегодный прирост должен составлять 18%.

Но Украина сегодня не показывает таких темпов роста, ведь вместе с зарплатой у нас растет и курс валют. Например, в 2020-м по сравнению с 2019-м украинские зарплаты в евро снизились на 12%.

Подробнее о том, на какие зарплаты рассчитывать украинцам, читайте на сайте "Сегодня" в специальном материале Зарплаты будущего: сколько украинцы будут получать к концу года и через 10 лет.

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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