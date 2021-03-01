Пандемія перекроїла ринок праці. Що змінюється в Україні?

Бізнес все ще далекий від оптимістичних очікувань

Пандемія COVID-19 продовжує змінювати ринок праці. Йдеться вже не лише про карантинні обмежння, а й про трансформацію культури і технологій в цілому.

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Нові тенденції в основному носять глобальний характер, хоча в різних країнах є і свої особливості. Про те, що вже змінилося і ще буде змінюватися в Україні, сайту "Сьогодні" розповів керівник компанії Perfomance Management Сергій Сароян.

Що змінюється глобально?

Деякі тенденції, які і раніше проявлялися на ринку праці, тільки посилилися на тлі пандемії. Це:

зростання попиту на автоматизацію рутинних процесів;

перенавчання співробітників і фахівців;

підвищений попит на вузьких фахівців;

попит з боку глобальних компаній на працівників секторів економіки, що розвиваються.

Деякі сектори змінюються активніше за інші. Наприклад, медицина та IT отримали додатковий розвиток. А ось туризм і сфера обслуговування продовжують нести втрати.

Як це проявляється в Україні?

Віддалена робота стає все популярнішою

При цьому остаточно офісні співробітники не готові повністю перейти на 100%-ву віддалену роботу, перевага надаватиметься відвідування офісу 1-2 рази в тиждень.

"У зв'язку з цим особливо цінуватимуться комунікаційні навички співробітників, вміння чітко і ясно доносити свої думки. В цьому процесі є і негативні, і позитивні сторони для співробітників. Основною негативною стороною процесу є те, що роботи в цілому стане більше, а межу між робочим процесом і домашніми справами доведеться вибудовувати самостійно, що може стати досить болючим психологічним процесом", – вважає Сароян.

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Ринок праці став менш мобільним

Більшість співробітників вважають за краще стабільну наявність роботи, аніж кар'єрний ріст. Така тенденція збережеться принаймні в 2021 році.

Але поступово буде вирівнюватися ринок праці в великих містах і регіонах. Частина співробітників віддадуть перевагу переїзду з великого міста до більш комфортного і просторого житла в інших областях і передмістях, вважає експерт.

Машини поки не замінять живих працівників

"Говорити про те, що на фабриках найближчим часом відбудеться масова заміна людей машинами явно передчасно. Швидше за все кваліфіковані вузькоспеціальні кадри будуть все більше витісняти робочих низьких кваліфікацій. Частково праця останніх буде автоматизуватися", – прогнозує Сароян.

Вузькі фахівці – в топі

Попит на кваліфікованих вузькопрофільних фахівців зберігатиметься. При цьому вони повинні бути готові до подальшого навчання, включаючи придбання навичок взаємодії з суміжними секторами економіки.

Найбільшим попитом серед будуть:

розробники технологій штучного інтелекту і машинного навчання;

фінтех-фахівці,

розробники цифрових платіжних систем;

фахівці з впровадження автоматизації;

фахівці з безпеки інформаційних систем.

Безробіття в Україні надовго?

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Після жорсткого січневого локдауну економіка дещо пожвавилася. Але настрої бізнесу в цілому залишилися песимістичними: попит на продукцію та послуги впав, витрати ростуть... Відповідно, багато компаній були змушені піти на скорочення чисельності працівників.

У березні ситуація поступово почне поліпшуватися, але говорити про бурхливий попит на співробітників і різкому падінні безробіття в 2021 році поки рано. У кращому випадку рівень безробіття в Україні до кінця 2021 роки знизиться до 9-9,2%, вважає Сароян.

А що з зарплатами?

Самі працівники стали просити менше, зате роботодавці поступово починають пропонувати більш високі оклади. Отже, в 2021 році між зарплатними очікуваннями і пропозицією на ринку праці може сформуватися баланс.

Правда, вимагати від співробітників будуть більше – роботодавці все частіше супроводжують вакансії чіткими критеріями і попереджають про необхідність виконувати план.

Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" з'ясовував, чи зможе Україна наздогнати Польщу і Словаччину за розміром зарплат. Коротке пояснення – в нашому відео:

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А про те, як зміняться пенсії українців в березні 2021-го, дивіться в новому шоу нашого блогера-пенсіонера, який став ютубером. "Дід Панч, молодь і пенсії", 3 випуск.

Всі подробиці в спецтемі Зарплати в Україні

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