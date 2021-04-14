Открыть казино или зал игровых автоматов: сколько стоит лицензия

Чтобы официально открыть настоящее казино в Киеве, организатор должен в 10-дневный срок уплатить за лицензию 72 млн грн.
Об этом Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей сообщает в своем Telegram-канале.
- В 2021 году приобретения лицензии и открытие казино в других городах Украины будет стоить 36 млн грн.
- Открытие казино в Интернете обойдется в 23,4 млн грн.
- За осуществление букмекерской деятельности в Интернете следует уплатить 108 млн.
- За открытие зала игровых автоматов придется раскошелиться на 9 млн грн.
- Чтобы играть в покер в сети – нужно выложить 6 млн грн.
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Как объясняет регулятор, размер платы за лицензию состоит из определенного количества минимальных зарплат по состоянию на 1 января года, в котором принимается решение о выдаче лицензии (в 2021-м это 6000 грн. – Ред.). А до дня введения в эксплуатацию Государственной системы онлайн-мониторинга ежегодная равная часть уплачивается в тройном размере за лицензии, которые выдают на:
- букмекерскую деятельность;
- азартные игры казино в сети Интернет;
- за игровых автоматов.
Лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр выдают сроком на 5 лет.
Напомним, после легализации в Украине азартных игр в августе 2020 в казну поступило уже 70 млн гривен за разрешения на ведение такой деятельности в этом году.
Также говорилось, что казино в Украине ждут налоговые послабления, а лицензии могут подешеветь втрое.
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