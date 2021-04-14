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Открыть казино или зал игровых автоматов: сколько стоит лицензия

14 апреля, 20:52

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

КРАИЛ обнародовала стоимость лицензий на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр

Чтобы официально открыть настоящее казино в Киеве, организатор должен в 10-дневный срок уплатить за лицензию 72 млн грн.

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Об этом Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей сообщает в своем Telegram-канале.

  • В 2021 году приобретения лицензии и открытие казино в других городах Украины будет стоить 36 млн грн.
  • Открытие казино в Интернете обойдется в 23,4 млн грн.
  • За осуществление букмекерской деятельности в Интернете следует уплатить 108 млн.
  • За открытие зала игровых автоматов придется раскошелиться на 9 млн грн.
  • Чтобы играть в покер в сети – нужно выложить 6 млн грн.

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Как объясняет регулятор, размер платы за лицензию состоит из определенного количества минимальных зарплат по состоянию на 1 января года, в котором принимается решение о выдаче лицензии (в 2021-м это 6000 грн. – Ред.). А до дня введения в эксплуатацию Государственной системы онлайн-мониторинга ежегодная равная часть уплачивается в тройном размере за лицензии, которые выдают на:

  • букмекерскую деятельность;
  • азартные игры казино в сети Интернет;
  • за игровых автоматов.

Лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр выдают сроком на 5 лет.

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Напомним, после легализации в Украине азартных игр в августе 2020 в казну поступило уже 70 млн гривен за разрешения на ведение такой деятельности в этом году.

Также говорилось, что казино в Украине ждут налоговые послабления, а лицензии могут подешеветь втрое.

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Источник: Сегодня

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