Ставки налогов и для организаторов азартных игр и лотерей планируют снизить. В частности предлагают:

урезать ставки на доход для операторов лотерей втрое, с 30% до 10%;

ставку налога для букмекеров и казино – с 18% до 10% от дохода;

отменить налогообложение выигрышей до 50 тыс. грн со стороны физических лиц;

90% дохода от лотерей передавать частному организатору, и только 10% – государству.

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Также стоимость лицензий может снизиться втрое – из законодательства хотят убрать норму о тройной плате. Сейчас тройная стоимость лицензий введена до момента начала работы системы онлайн-мониторинга.

Соответствующий законопроект № 2713-д рассмотрит Верховная Рада уже 4 марта, сообщил член налогового комитета парламента, нардеп Марьян Заблоцкий. На прошлой неделе профильный комитет уже поддержал этот законопроект.

В пояснительной записке говорится, что такой стоимости лицензии для казино, как в украинском законе об игорном бизнесе, нет ни в одной стране мира. Это 2 млн долл. в год для Киева и 1 млн долларов для других регионов. За работу онлайн-казино нужно платить 200 тыс. долларов в год.

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В тренде Казино в Украине ждут налоговые послабления, а лицензии могут подешеветь втрое

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Также в среднем по Европе ставка налогообложения доходов казино – 15%. Но ее устанавливали на таком уровне не сразу – сначала действовали льготные ставки 5-7%, которые помогали развиться рынку.

Напомним, в августе 2020 года президент Владимир Зеленский подписал закон о легализации игорного бизнеса, который Верховная Рада приняла 14 июля. Играть разрешили только тем, кому больше 21 года.

В феврале 2021 года Госказначейство подтвердило поступление 23,4 млн гривен от выдачи первой лицензии на игорный бизнес – меньше, чем ожидалось ранее. В целом в бюджете-2021 запланированы доходы от платы за лицензии на уровне 7,4 млрд гривен

А о том, как отличить легальное онлайн-казино от незаконного, узнавайте из видео-эксплейнера:

Видео: Сегодня

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