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В Украине уже пять легальных казино: сколько денег получила казна

2 марта, 00:11

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Глава игорной комиссии отчитался перед нардепами за успехи в индустрии азартных развлечений

После легализации в Украине азартных игр в августе прошлого года в казну поступило уже 70 млн гривен за разрешения на ведение такой деятельности в этом году.

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Об этом, как сообщает Интерфакс, заявил после заседания парламентской фракции "Слуга народа" 1 марта глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

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"Мы слушали доклад руководителя игорной комиссии Ивана Рудого. Он нам доложил, что три лицензии уже выданы и оплачены на 70 миллионов", – сказал Гетманцев.

В целом, с начала года было выдано пять лицензий на ведение игорного бизнеса, но 130 млн гривен еще за две должны поступить в казну уже в ближайшее время.

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Таким образом, всего за два первых месяца легализация азартных игр принесла Украине 200 млн гривен, что значительно меньше, чем рассчитывали власти.

Напомним, что, согласно бюджету на 2021 год, Кабмин хочет получить за работу азартных заведений в Украине 7,44 млрд гривен.

Мы также писали, что первую лицензию на работу онлайн-казино в Украине получила компания "Спейсикс", которая владеет известным онлайн-казино "Космолот".

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