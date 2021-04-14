Відкрити казино чи зал гральних автоматів: скільки коштує ліцензія

Щоб офіційно відкрити справжнє казино у Києві, організатор повинен у 10-денний строк сплатити за ліцензію 72 млн грн.
Про це Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей повідомляє у своєму Telegram-каналі.
- 2021 року придбання ліцензії і відкриття казино в інших містах України коштуватиме 36 млн грн.
- Відкриття казино в Інтернеті обійдеться у 23,4 млн грн.
- За здійснення букмекерської діяльності в Інтернеті слід сплатити 108 млн.
- Відкриття залу гральних автоматів коштуватиме 9 млн грн.
- Щоб грати у покер у мережі – слід сплатити 6 млн грн.
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Як пояснює регулятор, розмір плати за ліцензію складається з визначеної кількості мінімальних зарплат станом на 1 січня року, в якому приймається рішення про видачу ліцензії (2021-го це 6000 грн. – Ред.). А до дня введення в експлуатацію Державної системи онлайн-моніторингу щорічна рівна частина сплачується у потрійному розмірі за ліцензії, які видають на:
- букмекерську діяльність;
- азартні ігри казино у мережі Інтернет;
- зал гральних автоматів.
Ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор видаються строком на 5 років.
Нагадаємо, після легалізації в Україні азартних ігор в серпні-2020 до казни надійшло вже 70 млн гривень за дозволи на ведення такої діяльності цього року.
Також писалося, що на казино в Україні чекають податкові послаблення, а ліцензії можуть подешевшати втричі.
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