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Відкрити казино чи зал гральних автоматів: скільки коштує ліцензія

14 квітня, 20:52

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

КРАІЛ оприлюднила вартість ліцензій на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор

Щоб офіційно відкрити справжнє казино у Києві, організатор повинен у 10-денний строк сплатити за ліцензію 72 млн грн.

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Про це Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей повідомляє у своєму Telegram-каналі.

  • 2021 року придбання ліцензії і відкриття казино в інших містах України коштуватиме 36 млн грн.
  • Відкриття казино в Інтернеті обійдеться у 23,4 млн грн.
  • За здійснення букмекерської діяльності в Інтернеті слід сплатити 108 млн.
  • Відкриття залу гральних автоматів коштуватиме 9 млн грн.
  • Щоб грати у покер у мережі – слід сплатити 6 млн грн.

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Як пояснює регулятор, розмір плати за ліцензію складається з визначеної кількості мінімальних зарплат станом на 1 січня року, в якому приймається рішення про видачу ліцензії (2021-го це 6000 грн. – Ред.). А до дня введення в експлуатацію Державної системи онлайн-моніторингу щорічна рівна частина сплачується у потрійному розмірі за ліцензії, які видають на:

  • букмекерську діяльність;
  • азартні ігри казино у мережі Інтернет;
  • зал гральних автоматів.

Ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор видаються строком на 5 років.

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Нагадаємо, після легалізації в Україні азартних ігор в серпні-2020 до казни надійшло вже 70 млн гривень за дозволи на ведення такої діяльності цього року.

Також писалося, що на казино в Україні чекають податкові послаблення, а ліцензії можуть подешевшати втричі.

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Джерело: Сьогодні

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