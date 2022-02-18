Деньги
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🔴 Обострение в ООС ⚡ Война с РФ Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 🎤 Кто поедет на Евровидение?
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости экономики Бизнес новости

"Налоговая антиреформа": сколько денег хотят "отжать" у бизнеса

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
18 февраля, 12:48
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Эксперт рассказал о притеснениях предпринимателей на фоне рекордного экономического роста
Эксперты называют налоговую реформу антиреформой
Эксперты называют налоговую реформу антиреформой / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Украина в 2021 году показала рекордный уровень экономического роста за всю свою новую историю.

Такую оценку озвучил экономист Михаил Кухар в программе "Народ против" в эфире телеканала Украина24.

Реклама

По его словам, основные показатели таковы:

  • рост ВВП в 2021 году достиг 30%, то есть на 50 млрд долл. в год;
  • экспорт вырос на 17%;
  • зарплаты повысились на 21%;
  • официальная зарплата по стране достигла 610 долл, а в Киеве этот показатель — 915 дол.

Михаил Кухар убежден, что для предпринимателей прошлый год был довольно хорошим. Ведь внутренний спрос на товары и услуги вырос. В прошлом году украинцы, по данным экономиста, тратили в магазинах 3,5 млрд долл, а сейчас — 4,3 млрд. Но, как и все в макроэкономике, это имеет как положительные, так и негативные моменты.

"Все это сопровождается высокой инфляцией. Если розничная инфляция достигает 10,5%, то товары промышленные и экспортные выросли в цене на 62%. Общее повышение цен в экономике составило 27,5% в год. И что в этих условиях производит налоговый комитет ВР? Он называет это налоговой реформой, а мы называем налоговой антиреформой", — сказал Михаил Кухар.

По словам эксперта, бизнес-климат в стране ухудшается, и недаром ФЛП выходят на митинги, протесты, которые, собственно, мы и наблюдали под Радой 17 февраля 2022 года.

Реклама

"Знаете, сколько Гетманцев хочет денег собрать из этих людей? 2 – 3 миллиарда! Знаете, насколько бюджет перевыполнен? На 70 миллиардов!" – заявил Кухар.

Отказаться от "зарплатных ФЛП", позиция власти

В то же время глава Комитета ВР по финансам и налогам Данило Гетманцев в интервью НВ Бизнес рассказал, что речь идет не просто о налоговой реформе, а об изменении общественного договора.

"То, что предлагаем мы, — существенное (вдвое) уменьшение ставки налогов на доходы в обмен на полный отказ от практик уклонения от налогообложения", – сказал Гетманцев в интервью.

Реклама

По его словам, сейчас обсуждают две концепции понижения налогов:

  • первая предусматривает отмену военного сбора и объединения единого социального взноса и налога на доходы физлиц;
  • вторая состоит в том, чтобы снизить ставку НДФЛ вдвое.

"С другой стороны, мы должны исключить возможность уклонения от налогообложения зарплат и других доходов, в частности, отказаться от так называемых "зарплатных" ФЛП. Ведь невозможно уменьшить ставку налога вдвое, до 10%, и оставить лазейку в 5% для зарплатных ФЛП. Прекратить массовое уклонение от уплаты налогов мы должны. Это будет общим решением и общим консенсусом", – добавил Гетманцев.

Акция протеста ФЛП

С 1 января в Украине вступил в силу закон об обязательном применении ФЛП кассовых аппаратов или программных регистраторов расчетных операций (РРО).

25 января ФЛП вышли на митинг возле Верховной Рады. Уже с утра митингующие перекрывали дорогу в центре столицы. В результате начались столкновения протестующих с полицией, в ход пошли камни, бутылки и слезоточивый газ. По информации корреспондента канала Украина24, несколько десятков человек были задержаны. В столкновениях пострадали люди.

17 февраля 2022 в центре Киева снова протестовали SaveФОП. Поэтому полностью было перекрыто движение транспорта на улице Крещатик. На акции протеста вышли более 1 тыс. предпринимателей.

ФЛП выступают против внедрения кассовых аппаратов (РРО, ПРРО) для физических лиц-предпринимателей второй-четвертой группы упрощенной системы налогообложения.

Раньше мы рассказывали историю четырех предпринимателей, и как "борьба с тенью" ударила по каждому из них.

Мы также писали, кто больше всего пострадает от налоговой реформы власти.

Все о налогах и о том, куда уходят наши деньги, – в нашей спецтеме.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюсмейкеры
Наши авторы
София Зиновьева Депутаты вернули себе огромную надбавку: сколько получают народные избранники София Зиновьева · Редактор Деньги Сегодня
Ульяна Лебич "Налоговая антиреформа": сколько денег хотят "отжать" у бизнеса Ульяна Лебич · Редактор Деньги Сегодня
Андрей Галицкий Нашли виноватых? Арахамия объяснил украинцам, почему дорожают продукты Андрей Галицкий · Редактор Деньги Сегодня
Творческая команда
Тарифы на газ
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Автор
Андрей Гаценко

Андрей Гаценко

Ведущий редактор

 Смотреть все статьи
Крипторынок
Больше новостей
Бизнес News
Больше новостей
Ньюсмейкер
Юлия Ляхова

Юлия Ляхова

Team Lead Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
В кулуарах Власти
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Новости Украины
Больше новостей
Ньюсмейкер
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Главное о деньгах
Ньюсмейкер
Ульяна Лебич

Ульяна Лебич

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Самый дорогой спецтопик
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
статистика
Курс криптовалюты сегодня
currency.com

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

40869.98

Dogecoin (DOGE)

0.14

Ethereum (ETH)

2928.88

Litecoin (LTC)

119.9

Ripple (XRP)

0.8

Купить криптовалюту
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.3

Российский рубль (₽)

0.374

Евро (€)

32.2

БИЗНЕС АУТ?
Налоговая порка продолжается
Почувствуй себя в шкуре бизнесмена
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
Газовый кризис
Цены в ЕС бьют все рекорды
Что происходит?
Доллар VS гривня
В какой валюте хранят деньги украинцы
Загляни под матрас
ТОП-вакансии 2021
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще был высокий спрос?
Опрос
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Кликни, чтобы не стоять в очереди
Выбор украинцев
Лидеры авторынка 2021
1
Toyota Toyota
15,2 тыс.
2
Renault Renault
13,5 тыс.
3
Kia Kia
9,1 тыс.
4
Škoda Škoda
6,2 тыс.
5
Nissan Nissan
4,8 тыс.
Весь рейтинг
Doodle Сегодня
18 февраля. Мейс Джеймс-Эрнест. Ровно 70 лет назад родился историк, политолог, публицист, автор термина Голодомор, общественный деятель…
История дня - за минуту

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Коммуналка
Сколько будем платить за газ?
Узнать!
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
34,35
33,35
32,32
19,04
34,45
33,95
33,00
18,07
34,50
34,00
33,00
18,01
36,18
35,79
35,29
19,48
38,09
35,70
33,90
19,01
38,49
36,29
35,50
18,73
38,99
36,75
35,99
19,64
38,99
35,95
35,52
19,15
38,99
36,75
35,99
19,64
39,97
36,75
38,97
19,68

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять