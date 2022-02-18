"Податкова антиреформа": скільки грошей хочуть "віджати" в бізнесу

Експерт розповів про утиски підприємців на фоні рекордного економічного росту

Експерти називають податкову реформу антиреформою / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Україна 2021 року показала рекордний рівень економічного росту за всю свою нову історію.

Таку оцінку озвучив економіст Михайло Кухар в програмі "Народ проти" в ефірі телеканалу Україна24.

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За його словами, основні показники такі:

ріст ВВП в 2021 році сягнув 30%, тобто на 50 млрд дол за рік;

експорт зріс на 17%;

зарплати підвищилися на 21%;

офіційна зарплата по країні сягнула 610 дол, а в Києві цей показник — 915 дол.

Михайло Кухар переконаний, що для підприємців минулий рік був доволі хорошим. Адже внутрішній попит на всі товари та послуги зріс. Минулого року українці, за даними економіста, витрачали в магазинах 3,5 млрд дол, а зараз — 4,3 млрд. Але, як і все в макроекономіці, це має як позитивні, так і негативні моменти.

"Все це супроводжується високою інфляцією. Якщо роздрібна інфляція сягає 10,5%, то товари промислові та експортні виросли в ціні на 62%. Загальне підвищення цін в економіці склало 27,5% за рік. І що в цих умовах витворяє налоговий комітет ВР? Він називає це податковою реформою, а ми називаємо податковою антиреформою", — сказав Михайло Кухар.

За словами експерта, бізнес-клімат в країні погіршується, і недарма ФОПи виходять на мітинги, протести, що, власне, ми і спостерігали під Радою 17 лютого 2022 року.

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"Знаєте, скільки Гетьманців хоче грошей зібрати з цих людей? 2 — 3 мільярди! Знаєте, наскільки бюджет перевиконано? На 70 мільярдів!" — заявив Кухар.

Відмовитись від "зарплатних ФОП", позиція влади

Натомість голова Комітету ВР з фінансів та податків Данило Гетманцев в інтерв'ю НВ Бізнес розповів, що йдеться не просто про податкову реформу, а про зміну суспільного договору.

"Те, що пропонуємо ми, — суттєве (удвічі) зменшення ставки податків на доходи в обмін на повну відмову від практик ухилення від оподаткування", — сказав Гетьманцев в інтервʼю.

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За його словами, зараз обговорюють дві концепції зниження податків:

перша передбачає скасування військового збору та об'єднання єдиного соціального внеску та податку на доходи фізосіб;

друга полягає в тому, щоб зменшити ставку ПДФО вдвічі.

"З іншого боку, ми маємо виключити можливість ухилення від оподаткування зарплат та інших доходів, зокрема відмовитись від так званих "зарплатних" ФОП. Адже неможливо зменшити ставку податку вдвічі, до 10%, і залишити лазівку в 5% для зарплатних ФОП. Припинити масове ухиляння від сплати податків ми маємо. Це має бути загальним рішенням та загальним консенсусом", — додав Гетьманцев.

Акція протесту ФОПів

З 1 січня в Україні набув чинності закон про обов'язкове застосування ФОП касових апаратів чи програмних реєстраторів розрахункових операцій (РРО).

25 січня ФОП вийшли на мітинг до Верховної Ради. Вже зранку мітингувальники перекривали дорогу у центрі столиці. В результаті почалися зіткнення протестувальників з поліцією, у хід пішли камені, пляшки та сльозогінний газ. За інформацією кореспондента каналу Україна 24, кілька десятків людей було затримано. У сутичках постраждали люди.

17 лютого 2022 року у центрі Києва знову протестували SaveФОП. Через це повністю було перекрито рух транспорту на вулиці Хрещатик. На акції протесту вийшли понад 1 тис. підприємців.

ФОПи виступають проти впровадження касових апаратів (РРО, ПРРО) для фізичних осіб-підприємців другої-четвертої групи спрощеної системи оподаткування.

Раніше ми розповідали історію чотирьох підприємців, та як "боротьба з тінню" вдарила по кожному з них.

Все про податки й про те, куди йдуть наші гроші, – у нашій спецтемі.