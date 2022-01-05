Деньги
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🇰🇿 Майдан в Казахстане ⚡ В Харькове обвалился дом 💼 Политические прогнозы 2022 🍰 Готовим на Рождество
СЕГОДНЯ Новости экономики Бизнес новости

Налог на Google: что уже подорожало для некоторых украинцев

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
5 января, 12:59
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Платить этот налог будут физические лица предприниматели, которые платят НДС
Речь идет о широком перечне услуг
Речь идет о широком перечне услуг / Фото: Коллаж: Сегодня

В 2022 году в Украине вступают в силу много налоговых изменений. Некоторые из них уже действуют, как "налог на Google".

О том как это повлияет на украинцев рассказал в колонке для "Экономической правды" партнер Юридической группы LCF Андрей Реун.

Реклама

Налог для иностранных компаний

С 1 января в стране ввели НДС на электронные услуги, бремя уплаты которого, будет перенесено на потребителей. Из-за этого в стране ожидают рост цен на интернет-сервисы.

Речь идет о широком перечне услуг. Туда входят как поставки программного обеспечения, рекламные услуги, так и предоставление доступа к изображениям, текстам и информации, видеоматериалам и другое.

Отметим, что платить этот налог будут физические лица предприниматели, которые платят НДС, а также юридические лица.

Реклама

Примечательно, если юрлицо не зарегистрировано, как плательщик НДС, то его не освобождают от уплаты налога на электронные услуги. Но это позволит представлять отчетность по упрощенной форме.

Что уже подорожало?

Интернет-ритейлер Amazon и ecommerce-сервис eBay прибавил к стоимости своих услуг 20% налога на добавленную стоимость (НДС). Таким образом, украинцам придется платить намного больше за покупки.

Для геймеров подорожают игры. В Украине официально представлены сервисы Epic Games Store и Steam на ПК, а также PlayStation со своим магазином PS Store. Эксперты прогнозируют подорожание на те же 20%. Например, Стоимость инди-проектов на ПК вырастет на 50-90 гривен.

Реклама

А для рекламодателей в Google, Facebook и Instagram уже существенно подорожала реклама. Пользователей заранее предупредили об изменениях.

"Если у Вас есть бизнес-аккаунт, это означает, что вы используете его в коммерческих целях от имени зарегистрированного юрлица… в таком случае от вас не требуется дополнительных действий. По условиям использования Google Cloud для бизнеса, вы будете сами отвечать за оценку и выплату любых налогов в Украине", – говорится в письме от Google, которое компания разослала своим клиентам.

Налогообложение контролируемых иностранных компаний (КИК)

С 1 января, также, в силу вступили налогообложения любых иностранных юрлиц и образований без статуса юридического лица, которым лицо владеет как прямо, так и опосредованно.

Еще 31 декабря 2021 года истек начальный срок для их ликвидации под символические 1,5% военного сбора. О них теперь необходимо будет отчитываться.

О любом приобретении или прекращении владения КИК нужно уже с 1 января 2022 года. Но, первый отчет необходимо будет подать в 2023 году за 2022, а можно а и в 2024, но за 2022-2023.

Отметим, что если же сообщение в течение 60 дней с момента вступления/прекращения владения КИК не поступит, то уже в 2022 году надо будет заплатить 744,3 тыс. грн штрафа. А если подать неправильную отчетность, то сумма штрафа может достигнуть 2,481 млн грн

Ранее мы сообщали, что украинцев обяжут уплачивать налоги на земельные участки с 1 января 2022 года. Однако некоторые граждане могут избежать этого.

Напомним, что в 2022 году общая ставка налога на недвижимость увеличится на 25% (в сравнении с 2021 годом).

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
Тарифы на газ
Больше новостей
Ньюсмейкер
Юлия Ляхова

Юлия Ляхова

Team Lead Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Финанс-дайджест
Больше новостей
Ньюсмейкер
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Бизнес News
Ньюсмейкер
Ульяна Лебич

Ульяна Лебич

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Ньюсмейкер
Виктория Барановская

Виктория Барановская

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Все новости
Последние новости
Показать еще
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.3

Российский рубль (₽)

0.3624

Евро (€)

30.77

#человек_сего_дня
5 января. Умберто Эко. 90 лет назад (1932) в этот день в итальянской Алессандрии родился ученый, философ и писатель, автор культовых произведений “Имя Розы”, “Маятник Фуко”, “Баудолино” Умберто Эко.…
На встречу с героем!
Где лежат ваши деньги
Как будем жить в 2022-м
Загляни в будущее!
ТОП-вакансии 2021
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще был высокий спрос?
Опрос
Игрушки на миллиарды
Откуда едет новогоднее настроение?
Получи порцию праздника
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Кликни, чтобы не стоять в очереди
Выбор украинцев
Лидеры авторынка 2021
1
Toyota Toyota
15,2 тыс.
2
Renault Renault
13,5 тыс.
3
Kia Kia
9,1 тыс.
4
Škoda Škoda
6,2 тыс.
5
Nissan Nissan
4,8 тыс.
Весь рейтинг
Инвестсовет
Куда вложить: валюта, крипто или золото
Сделай правильный выбор!
Авиатуры
Куда летим? В Тель-Авив!
Узнать о новом направлении

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Индекс авиакомпаний
Самые безопасные в мире
1
Emirates Airlines Emirates Airlines
95,05%
2
KLM KLM
93,31%
3
JetBlue JetBlue
91,61%
4
Delta Delta
91,55%
5
EasyJet EasyJet
91,28%
Подробнее
Рейтинг ВВП
Кто "жирует" больше всех
А что с Украиной?
Коммуналка
Сколько будем платить за доставку газа?
Узнать!
Опрос
Финансовый гороскоп на 2022
Гороскоп о деньгах для всех знаков
Кто разбогатеет?
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
18,36
30,50
30,00
29,00
18,37
30,55
29,55
28,08
19,28
30,75
30,19
29,09
19,48
33,49
30,56
29,81
18,78
33,99
30,96
30,15
19,64
33,99
30,96
30,15
19,36
33,99
30,96
30,15
19,64
34,59
30,00
28,29
19,01
36,97
30,78
33,97
19,97

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять