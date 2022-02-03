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Начали больше пить? Как паника в стране повлияла на продуктовую корзину

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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3 февраля, 15:07
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По статистике, спрос на напитки среди украинцев в прошлом году вырос
Спрос на напитки в 2021 году вырос
Спрос на напитки в 2021 году вырос / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

В 2021 году по показателям в процентном соотношении упал спрос на молочные продукты, бытовые товары, сладости и т.д. А напитков в свою очередь украинцы стали покупать больше.

Об этом в комментарии "Сегодня" рассказал коммерческий директор сервиса доставки продуктов Zakaz.ua Евгений Нетреба.

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По сравнению с 2020, в 2021 году спрос на напитки вырос на 1,1%. Также рост заметен на товары категорий:

  • бакалея — на 1,6%;
  • мясо и морепродукты — на 0,9%;
  • продукты кулинарии и товаров для животных – на 3,5%.

По показателям в соотношении упал спрос на категории: "молочные продукты, яйца, сыр", "овощи и фрукты", "алкоголь и табак", "бытовые товары" и "сладости".

Чем объясняются такие изменения

Объясняется это тем, что в 2020 году из-за паники во время начала пандемии и локдаунов украинцы существенно запасались бакалейными товарами:

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  • крупами;
  • консервами;
  • бытовыми моющими и дезинфицирующими средствами.

Каждый день украинцы активно покупали свежие овощи и фрукты с целью укрепить иммунитет. В прошлом году паника исчезла, соответственно, ажиотаж вокруг некоторых категорий товаров пошел на убыль, а динамика покупок вернулась в традиционное русло.

Подорожание продуктов в Украине

Мясо, молоко и яйца в Украине резко подорожали. Подешевело только подсолнечное масло.

Стоимость куриных яиц торговой марки "Квочка" по состоянию на 1 февраля была в пределах 39,00 грн. за 10 штук (а в январе – 41,03 грн.). За торговую марку "Ясенсвіт в среднем придется отдать 40,03 грн за 10 штук. В январе стоимость этих яиц колебалась на уровне 40,52 грн.

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Молоко продолжает дорожать. Например, торговая марка "Яготинське" (2,6% 900 мл) продается в супермаркетах с ценником 33,15 грн (январь – 31,25 грн/кг). Средние цены на молоко торговой марки "Простоквашино" (1%) – 32,95 грн. (январь – 31,36 грн.).

За свиную грудинку нужно отдать 104,27 грн/кг, в то время как в декабре было 108,89 грн/кг.

Раньше мы рассказывали о продуктах, которые украинцы покупают чаще всего. Удивил один факт: банан по количеству продаж обогнал картошку.

Мы также писали, на что украинцы тратят больше всего денег. И айфон там в антирейтинге.

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