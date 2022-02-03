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Почали більше пити? Як паніка в країні вплинула на продуктовий кошик

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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3 лютого, 15:07
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За статистикою, попит на напої серед українців минулого року виріс
Попит на напої у 2021 році виріс
Попит на напої у 2021 році виріс / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

У 2021 році за показниками у відсотковому співвідношенні впав попит на молочні продукти, побутові товари, солодощі тощо. Натомість напоїв українці почали купувати більше.

Про це в коментарі "Сьогодні" розповів комерційний директор сервісу доставляння продуктів Zakaz.ua Євгеній Нетреба.

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В порівнянні з 2020-м, у 2021 році попит на напої виріс на 1,1%. Також зростання помітне на товари категорій:

  • бакалія — на 1,6%;
  • м'ясо і морепродукти — на 0,9%;
  • продукти кулінарії і товари для тварин — на 3,5%.

Упав попит на категорії: "молочні продукти, яйця, сир", "овочі та фрукти", "алкоголь і тютюн", "побутові товари" та "солодощі".

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Чим пояснюються такі зміни

Це пов'язано з тим, що в 2020 році через паніку під час початку пандемії і локдаунів українці добре запасалися бакалійними товарами:

  • крупами;
  • консервами;
  • побутовими мийними та дезінфекційними засобами.

Щодня українці активно купували свіжі овочі та фрукти, щоб зміцнити імунітет. Минулого року паніка зникла, відповідно, ажіотаж навколо деяких категорій товарів пішов на спад, а динаміка покупок повернулася в традиційне русло.

Здорожчання продуктів в Україні

М'ясо, молоко та яйця в Україні різко подорожчали. Подешевшала лише соняшникова олія.

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Вартість курячих яєць торговельної марки "Квочка" на 1 лютого була в межах 39,00 грн за 10 штук (а в січні – 41,03 грн.). За десяток яєць торгової марки "Ясенсвіт" у середньому доведеться віддати 40,03 грн. У січні вартість цих яєць коливалася близько позначки 40,52 грн.

Молоко теж продовжує дорожчати. Наприклад, торгова марка "Яготинське" (2,6%, 900 мл) продається у супермаркетах із цінником 33,15 грн (у січні – 31,25 грн/кг).

За свинячу грудинку потрібно віддати 104,27 грн/кг, тоді як у грудні – 108,89 грн/кг.

Раніше ми розповідали про продукти, які українці купують найчастіше. Здивував факт: банан за обсягами продажу обігнав картоплю.

Ми також писали, на що українці витрачають найбільше грошей. І айфон там зовсім не в найперших.

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