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Меняют график и закрываются: как будут работать супермаркеты в Украине

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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24 февраля, 15:09
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Одни просто меняют графики работы, а другие полностью закрываются
Супермаркеты меняют график работы и закрываются
Супермаркеты меняют график работы и закрываются / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Магазины сети Auchan изменили график работы, некоторые из них полностью закрыты.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

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Да, супермаркеты в четверг, 24 февраля, работают до 18 часов в:

  • Киеве;
  • Житомир;
  • Одессе;
  • Днепре;
  • Кривом Роге.

Во Львове и Черновцах график работы магазинов не изменены.

Где магазины совсем закрыты?

Не работают 24 февраля столичные: Ашан Лыбидская, Ашан Героев Труда, Ашан Левобережный, Pick up Point Варшавский, Pick up Point Панаса Мирного и Pick up Point Богдановская (ЖК Малахит).

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"График работы будет зависеть от конкретной ситуации в каждом городе. Главное для нас – безопасность наших клиентов и сотрудников", – отметили в компании.

McDonald's в Украине прекращает свою работу

Рестораны сети McDonald's в Украине вынуждены были закрыться, чтобы уберечь своих работников и клиентов.

"Мы остаемся закрытыми. Наши сотрудники остаются дома со своими родными ради их же безопасности. Очень хотим снова открыть свои двери для вас", – написали в Instagram.

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Напомним, что 24 февраля люди массово бросились снимать наличные с банкоматов, закупаться продуктами, заправлять автомобили. Как следствие – перебои в работе вышеупомянутых объектов.

Ранее мы рассказывали, почему в Украине стремительно дорожают продукты.

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