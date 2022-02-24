Змінюють графік та закриваються: як працюватимуть супермаркети в Україні

Магазини мережі Auchan змінили графік роботи, деякі з них повністю закриті.
Про це повідомили у пресслужбі компанії.
Так, супермаркети у четвер, 24 лютого, працюють до 18-тої години у:
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- Києві;
- Житомирі;
- Одесі;
- Дніпрі;
- Кривому Розі.
У Львові та Чернівцях графік роботи магазинів не змінено.
Де магазини зовсім закриті?
Не працюють 24 лютого столичні: Ашан Либідська, Ашан Героїв Праці, Ашан Лівобережний, Pick up Point Варшавський, Pick up Point Панаса Мирного та Pick up Point Богданівська (ЖК Малахіт).
"Графік роботи залежатиме від конкретної ситуації в кожному місті. Головне для нас – безпека наших клієнтів та співробітників", - наголосили в компанії.
McDonald's в Україні припиняє свою роботу
Ресторани мережі McDonald's в Україні вимушені були закритися, аби вберегти своїх працівників і клієнтів.
"Ми залишаємося закритими. Наші співробітники залишаються вдома зі своїми рідними задля їхньої ж безпеки. Дуже хочемо знову відкрити свої двері для вас", – написали в Instagram.
Нагадаємо, що 24 лютого люди масово кинулися знімати готівку з банкоматів, закуповуватися продуктами, заправляти автомобілі. Як наслідок – перебої в роботі вищезгаданих обʼєктів.
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