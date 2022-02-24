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Змінюють графік та закриваються: як працюватимуть супермаркети в Україні

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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24 лютого, 15:09
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Одні просто змінюють графіки роботи, а інші повністю закриваються
Супермаркети змінюють графік роботи та закриваються
Супермаркети змінюють графік роботи та закриваються / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Магазини мережі Auchan змінили графік роботи, деякі з них повністю закриті.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

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Так, супермаркети у четвер, 24 лютого, працюють до 18-тої години у:

  • Києві;
  • Житомирі;
  • Одесі;
  • Дніпрі;
  • Кривому Розі.

У Львові та Чернівцях графік роботи магазинів не змінено.

Де магазини зовсім закриті?

Не працюють 24 лютого столичні: Ашан Либідська, Ашан Героїв Праці, Ашан Лівобережний, Pick up Point Варшавський, Pick up Point Панаса Мирного та Pick up Point Богданівська (ЖК Малахіт).

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"Графік роботи залежатиме від конкретної ситуації в кожному місті. Головне для нас – безпека наших клієнтів та співробітників", - наголосили в компанії.

McDonald's в Україні припиняє свою роботу

Ресторани мережі McDonald's в Україні вимушені були закритися, аби вберегти своїх працівників і клієнтів.

"Ми залишаємося закритими. Наші співробітники залишаються вдома зі своїми рідними задля їхньої ж безпеки. Дуже хочемо знову відкрити свої двері для вас", – написали в Instagram.

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Нагадаємо, що 24 лютого люди масово кинулися знімати готівку з банкоматів, закуповуватися продуктами, заправляти автомобілі. Як наслідок – перебої в роботі вищезгаданих обʼєктів.

Раніше ми розповідали, чому в Україні стрімко дорожчають продукти.

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