Деньги
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚓ Блокада Мариуполя ⚔ Битва за Донбасс 💪 СБУ поймала Медведчука 🌱 Пасха-2022
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости экономики Бизнес новости

Магазины постепенно открываются: где уже можно сходить в "АТБ", "Сильпо", Novus и "Фору"

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
19 апреля, 16:12
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рассказываем, какие магазины популярных украинских супермаркетов и в каких городах уже возобновили работу
Супермаркеты возобновляют работу по Украине
Супермаркеты возобновляют работу по Украине / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

С начала действия военного положения в Украине некоторые супермаркеты вынуждены были прекратить работу своих магазинов в разных городах. Теперь в регионах, где становится безопаснее, они постепенно открываются.

"Сегодня" расскажет, где можно ходить в магазины "АТБ", "Сильпо", Novus и "Форы".

Реклама

"АТБ"

Эта сеть за 10 последних дней возобновила работу 20 магазинов по Украине. Как сообщили в прессслужбе "АТБ", из-за разрушения гражданской инфраструктуры, опасности обстрелов и логистических сложностей, связанных с боевыми действиями и частичной временной оккупацией некоторых территорий Украины, работали только опорные магазины. Они снабжали продуктами жителей крупных городов.

Согласно перечню работающих магазинов "АТБ", работу возобновили уже около тысячи супермаркетов по Украине. В частности, с 19 апреля открылись магазины в Василькове (ул. Декабристов, 182) и в поселке Святопетровское (ул. Полевая, 166).

До этого в Киеве возобновили работу магазины по следующим адресам:

Реклама
  • ул. Каштанова, 7;
  • проспект Победы, 18;
  • ул. Цветаевой Марины, 18/78;
  • ул. Коласа Якуба, 27;
  • проспект Оболонский, 52а;
  • проспект Лесной, 4;
  • ул. Светлицкого, 23;
  • ул. Композитора Лятошинского, 14;
  • ул. Академика Уильямса, 14.

"Сильпо"

В Киеве работает более 80 супермаркетов "Сильпо". Еще 18 магазинов возобновили работу в Киевской области. В Харькове работает 7 супермаркетов, 3 – в Сумах и 2 – в Чернигове. С актуальным перечнем и расписанием работы в магазине можно ознакомиться в приложении "Сільпо" или по ссылке.

Как мы ранее писали, магазины в Киеве, Киевской области, Сумах, Чернигове и Харькове закрыли из-за проблем с логистикой. Сейчас цепочки поставки наладили, товары доставляют на склады, поэтому и на полки они попадают более стабильно и в широком ассортименте.

Также сеть возобновила плановую доставку товаров более чем в 20 городах.

Реклама

Novus

Информацию о работе магазинов в этой сети обновляют каждый день. Но магазины работают уже в Киеве, Киевской области, Ровно, Черкассах и Тернополе.

К примеру, по информации прессслужбы 19 апреля открыты такие магазины в Киевской области:

  • г. Борисполь, ул. Киевский шлях, 2/6, работает с 9:00 до 19:00;
  • г. Бровары, ул. Киевская, 253, 9:00-19:00;
  • г. Вышгород, пр-кт Ивана Мазепы, 1а, 9:00-19:00;
  • с. Крюковщина, ул. Одесская, 20, 8:00-19:00;
  • с. Чайки, ул. Антонова, 2, 9.00-19.00;
  • г. Вишневое, ул. Стуса, 26, 9.00-19.00;
  • г. Вишневое, ул. Святошинская, 28а, 9:00-19:00;
  • г. Белая Церковь, ул. Леваневского, 26д, 8:00-19:00.

Проверять, где открываются новые супермаркеты, можно на сайте Novus и на официальных страницах.

"Фора"

Супермаркет также постоянно обновляет информацию. По Украине 19 апреля работали около 200 магазинов "Фора". Среди них большинство находятся в Киеве.

Иногда сеть вынуждена закрывать некоторые отделения из-за опасности или разрушения помещений в результате боевых действий. К примеру, закрытыми остаются некоторые магазины в Киеве, а также Бородянке, Броварах, Буче, Козине, Бердичеве, Белой Церкви и других.

Актуальную информацию о работе магазинов можно проверять на сайте и на официальном Telegram канале.

В ожидании дефицита

В марте в украинских городах зафиксировали исчезновение продуктов с полок магазинов. Проблемы с продовольствием были в областях, где велись активные боевые действия. В основном раскупали дешевые базовые продукты – консервы, молочную продукцию, крупы, сахар и муку.

В то же время более дорогих товаров и "вредной" еды было достаточно. В магазинах оставались сладости, чипсы и сухарики, сладкая вода и дорогие виды рыбы и морепродукты.

Кроме того, инфляция на потребительском рынке в марте 2022 года по сравнению с мартом прошлого года составила 13,7%. За месяц больше всего рост цен произошел на фрукты и овощи – на 21,3% и 15,5% соответственно.

В марте на 7,9% выросли цены на сахар. Хлеб и хлебопродукты подорожали на 4,6%, мясо – 3,5%, молоко – 2,6%, яйца – 2,1%. Рост цен произошел и на одежду и обувь – 13,3% и 12,5% соответственно.

"Сегодня" также писали, как предприниматели незаконно поднимают цены на продукты, и как получить денежную помощь по безработице во время войны.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Бизнес News
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Вторжение в Украину
Больше новостей
Главное о деньгах
Украинцы за границей
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Надежный тыл
Помочь Героям!
Финансовый рынок
Сколько небанковских учреждений в Украине
1
Финансовые компании Финансовые компании
894
2
Кредитные союзы Кредитные союзы
205
3
Ломбарды Ломбарды
197
4
Страховщики Страховщики
145
5
Лизинговые компании Лизинговые компании
110
6
Коллекторские компании Коллекторские компании
67
7
Страховые брокеры Страховые брокеры
64
Как зачищают рынок
Победа – за Украиной
Как вам новая обложка The Economist?
Цитата дня

Ответом на попытку рублевой оккупации Херсонской и Запорожской областей должен быть полный охват санкциями российской банковской и финансовой систем. Потому что они – это часть оккупационной машины.

Цитата на segodnya.ua
Владимир Зеленский Президент Украины
Первичка
Что будет с квартирами после войны?
Последствия для инвесторов
Война бьет по ценам
Что подорожало больше всего
1
Лук Лук
+33,7%
2
Морковь Морковь
+27,3%
3
Свекла Свекла
+24,8%
4
Картофель Картофель
+22,6%
5
Гречневая крупа Гречневая крупа
+11,4%
6
Яблоки Яблоки
+11%
7
Пшено Пшено
+10,4%
8
Сало Сало
+8,5%
9
Мороженая рыба Мороженая рыба
+8,2%
10
Свинина Свинина
+5,7%
Что будет дефицитом
Финансовый фронт
Будущее гривни
Энергозависимость
Кто в Европе больше всего покупает российский газ
1
Венгрия Венгрия
25%
2
Словакия Словакия
22%
3
Молдова Молдова
17%
4
Австрия Австрия
15%
5
Германия Германия
14%
6
Болгария Болгария
12%
7
Чехия Чехия
12%
Конец газовой империи РФ близок
Валюта и война
Что делать с долларами?
Как не потерять все
Green energy
Зеленая трансформация Украины
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
34,00
37,50
27,37
-
-
39,49
-
-
33,79
37,40
29,29
-
33,86
37,65
-
-
-
39,47
-
-
33,86
37,65
-
-
33,86
37,65
28,98
-
33,50
37,50
-

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять