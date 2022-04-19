Магазины постепенно открываются: где уже можно сходить в "АТБ", "Сильпо", Novus и "Фору"

Рассказываем, какие магазины популярных украинских супермаркетов и в каких городах уже возобновили работу

Супермаркеты возобновляют работу по Украине / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

С начала действия военного положения в Украине некоторые супермаркеты вынуждены были прекратить работу своих магазинов в разных городах. Теперь в регионах, где становится безопаснее, они постепенно открываются.

"Сегодня" расскажет, где можно ходить в магазины "АТБ", "Сильпо", Novus и "Форы".

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"АТБ"

Эта сеть за 10 последних дней возобновила работу 20 магазинов по Украине. Как сообщили в прессслужбе "АТБ", из-за разрушения гражданской инфраструктуры, опасности обстрелов и логистических сложностей, связанных с боевыми действиями и частичной временной оккупацией некоторых территорий Украины, работали только опорные магазины. Они снабжали продуктами жителей крупных городов.

Согласно перечню работающих магазинов "АТБ", работу возобновили уже около тысячи супермаркетов по Украине. В частности, с 19 апреля открылись магазины в Василькове (ул. Декабристов, 182) и в поселке Святопетровское (ул. Полевая, 166).

До этого в Киеве возобновили работу магазины по следующим адресам:

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ул. Каштанова, 7;

проспект Победы, 18;

ул. Цветаевой Марины, 18/78;

ул. Коласа Якуба, 27;

проспект Оболонский, 52а;

проспект Лесной, 4;

ул. Светлицкого, 23;

ул. Композитора Лятошинского, 14;

ул. Академика Уильямса, 14.

"Сильпо"

В Киеве работает более 80 супермаркетов "Сильпо". Еще 18 магазинов возобновили работу в Киевской области. В Харькове работает 7 супермаркетов, 3 – в Сумах и 2 – в Чернигове. С актуальным перечнем и расписанием работы в магазине можно ознакомиться в приложении "Сільпо" или по ссылке.

Как мы ранее писали, магазины в Киеве, Киевской области, Сумах, Чернигове и Харькове закрыли из-за проблем с логистикой. Сейчас цепочки поставки наладили, товары доставляют на склады, поэтому и на полки они попадают более стабильно и в широком ассортименте.

Также сеть возобновила плановую доставку товаров более чем в 20 городах.

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Novus

Информацию о работе магазинов в этой сети обновляют каждый день. Но магазины работают уже в Киеве, Киевской области, Ровно, Черкассах и Тернополе.

К примеру, по информации прессслужбы 19 апреля открыты такие магазины в Киевской области:

г. Борисполь, ул. Киевский шлях, 2/6, работает с 9:00 до 19:00;

г. Бровары, ул. Киевская, 253, 9:00-19:00;

г. Вышгород, пр-кт Ивана Мазепы, 1а, 9:00-19:00;

с. Крюковщина, ул. Одесская, 20, 8:00-19:00;

с. Чайки, ул. Антонова, 2, 9.00-19.00;

г. Вишневое, ул. Стуса, 26, 9.00-19.00;

г. Вишневое, ул. Святошинская, 28а, 9:00-19:00;

г. Белая Церковь, ул. Леваневского, 26д, 8:00-19:00.

Проверять, где открываются новые супермаркеты, можно на сайте Novus и на официальных страницах.

"Фора"

Супермаркет также постоянно обновляет информацию. По Украине 19 апреля работали около 200 магазинов "Фора". Среди них большинство находятся в Киеве.

Иногда сеть вынуждена закрывать некоторые отделения из-за опасности или разрушения помещений в результате боевых действий. К примеру, закрытыми остаются некоторые магазины в Киеве, а также Бородянке, Броварах, Буче, Козине, Бердичеве, Белой Церкви и других.

Актуальную информацию о работе магазинов можно проверять на сайте и на официальном Telegram канале.

В ожидании дефицита

В марте в украинских городах зафиксировали исчезновение продуктов с полок магазинов. Проблемы с продовольствием были в областях, где велись активные боевые действия. В основном раскупали дешевые базовые продукты – консервы, молочную продукцию, крупы, сахар и муку.

В то же время более дорогих товаров и "вредной" еды было достаточно. В магазинах оставались сладости, чипсы и сухарики, сладкая вода и дорогие виды рыбы и морепродукты.

Кроме того, инфляция на потребительском рынке в марте 2022 года по сравнению с мартом прошлого года составила 13,7%. За месяц больше всего рост цен произошел на фрукты и овощи – на 21,3% и 15,5% соответственно.

В марте на 7,9% выросли цены на сахар. Хлеб и хлебопродукты подорожали на 4,6%, мясо – 3,5%, молоко – 2,6%, яйца – 2,1%. Рост цен произошел и на одежду и обувь – 13,3% и 12,5% соответственно.

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