"Сильпо" снова работает – где возобновили работу супермаркетов

До конца апреля в популярной сети обещают снова открыть магазины, не работавшие из-за войны

В восточных областях снова открывают двери супермаркетов / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

С середины апреля жители Киева, Киевской области, Сум, Чернигова и Харькова смогут снова покупать продукты в супермаркетах сети "Сильпо".

Как сообщили на сайте компании, в апреле возобновили работу более десятка супермаркетов. В ближайшие дни заработают еще несколько.

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Магазины в упомянутых городах закрывали из-за проблем с логистикой. Сейчас цепочки поставки наладили, товары доставляют на склады, поэтому и на полки они попадают более стабильно и в широком ассортименте.

Кроме того, в 20 городах возобновили плановую доставку товаров. Следовательно, уже можно посетить супермаркеты по адресам:

Киев

Вышгородская, 21;

Героев Сталинграда пр-т, 8А;

Малиновского, 34;

Маяковского пр-т, 43/2;

Милославская, 10А;

Минский пр-т, 4А;

Оболонский пр-т, 1Б;

Оленивская, 3;

Срибнокильская, 3Г;

Чоколовский б-р, 8;

Шептицкого, 4а.

Киевская область

Васильков, Грушевского, 19;

Фастов, Ступака Ивана, 4.

Харьков

Тракторостроителей, пр-т, 59/56 – с 12 апреля.

Сумы (с 18 апреля)

Лушпы Михаила, пр-т, 4/1.

Чернигов (с 20 апреля)

Музыкальная, 1.

Всего в Киеве работает более 80 супермаркетов "Сильпо". Еще 18 магазинов возобновили работу в Киевской области. В Харькове работает 7 супермаркетов, 3 – в Сумах и 2 – в Чернигове. С актуальным перечнем и расписанием работы магазинов можно ознакомиться в приложении "Сильпо" или по ссылке.

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В ожидании дефицита

В марте в украинских городах зафиксировали исчезновение продуктов с полок магазинов. Проблемы с продовольствием были в областях, где велись активные боевые действия. В основном раскупали дешевые базовые продукты – консервы, молочную продукцию, крупы, сахар и муку.

В то же время более дорогих товаров и "вредной" пищи было достаточно. В магазинах оставались сладости, чипсы и сухарики, сладкая вода, дорогие виды рыбы и морепродукты.

Кроме того, инфляция на потребительском рынке в марте 2022 года по сравнению с мартом прошлого года составила 13,7%. За месяц больше всего рост цен произошел на фрукты и овощи – на 21,3% и 15,5% соответственно.

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В марте на 7,9% выросли цены на сахар. Хлеб и хлебопродукты подорожали на 4,6%, мясо – 3,5%, молоко – 2,6%, яйца – 2,1%. Рост цен произошел и на одежду и обувь – 13,3% и 12,5% соответственно.

"Сегодня" также писали, как предприниматели незаконно поднимают цены на продукты, и как получить денежную помощь по безработице во время войны.