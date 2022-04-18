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"Сильпо" снова работает – где возобновили работу супермаркетов

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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18 апреля, 20:47
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До конца апреля в популярной сети обещают снова открыть магазины, не работавшие из-за войны
В восточных областях снова открывают двери супермаркетов
В восточных областях снова открывают двери супермаркетов / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

С середины апреля жители Киева, Киевской области, Сум, Чернигова и Харькова смогут снова покупать продукты в супермаркетах сети "Сильпо".

Как сообщили на сайте компании, в апреле возобновили работу более десятка супермаркетов. В ближайшие дни заработают еще несколько.

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Магазины в упомянутых городах закрывали из-за проблем с логистикой. Сейчас цепочки поставки наладили, товары доставляют на склады, поэтому и на полки они попадают более стабильно и в широком ассортименте.

Кроме того, в 20 городах возобновили плановую доставку товаров. Следовательно, уже можно посетить супермаркеты по адресам:

Киев

  • Вышгородская, 21;
  • Героев Сталинграда пр-т, 8А;
  • Малиновского, 34;
  • Маяковского пр-т, 43/2;
  • Милославская, 10А;
  • Минский пр-т, 4А;
  • Оболонский пр-т, 1Б;
  • Оленивская, 3;
  • Срибнокильская, 3Г;
  • Чоколовский б-р, 8;
  • Шептицкого, 4а.

Киевская область

  • Васильков, Грушевского, 19;
  • Фастов, Ступака Ивана, 4.

Харьков

  • Тракторостроителей, пр-т, 59/56 – с 12 апреля.

Сумы (с 18 апреля)

  • Лушпы Михаила, пр-т, 4/1.

Чернигов (с 20 апреля)

  • Музыкальная, 1.

Всего в Киеве работает более 80 супермаркетов "Сильпо". Еще 18 магазинов возобновили работу в Киевской области. В Харькове работает 7 супермаркетов, 3 – в Сумах и 2 – в Чернигове. С актуальным перечнем и расписанием работы магазинов можно ознакомиться в приложении "Сильпо" или по ссылке.

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В ожидании дефицита

В марте в украинских городах зафиксировали исчезновение продуктов с полок магазинов. Проблемы с продовольствием были в областях, где велись активные боевые действия. В основном раскупали дешевые базовые продукты – консервы, молочную продукцию, крупы, сахар и муку.

В то же время более дорогих товаров и "вредной" пищи было достаточно. В магазинах оставались сладости, чипсы и сухарики, сладкая вода, дорогие виды рыбы и морепродукты.

Кроме того, инфляция на потребительском рынке в марте 2022 года по сравнению с мартом прошлого года составила 13,7%. За месяц больше всего рост цен произошел на фрукты и овощи – на 21,3% и 15,5% соответственно.

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В марте на 7,9% выросли цены на сахар. Хлеб и хлебопродукты подорожали на 4,6%, мясо – 3,5%, молоко – 2,6%, яйца – 2,1%. Рост цен произошел и на одежду и обувь – 13,3% и 12,5% соответственно.

"Сегодня" также писали, как предприниматели незаконно поднимают цены на продукты, и как получить денежную помощь по безработице во время войны.

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Цитата дня

Ответом на попытку рублевой оккупации Херсонской и Запорожской областей должен быть полный охват санкциями российской банковской и финансовой систем. Потому что они – это часть оккупационной машины.

Цитата на segodnya.ua
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Первичка
Что будет с квартирами после войны?
Последствия для инвесторов
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Картофель Картофель
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5
Гречневая крупа Гречневая крупа
+11,4%
6
Яблоки Яблоки
+11%
7
Пшено Пшено
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Сало Сало
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