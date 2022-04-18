"Сільпо" знову працює – де відновили роботу супермаркетів

Із середини квітня, жителі Києва, Київської області, Сум, Чернігова та Харкова зможуть знову купувати продукти в супермаркетах мережі "Сільпо".
Як повідомили на сайті компанії, у квітні відновили роботу понад десятка супермаркетів. Найближчими днями запрацюють ще кілька.
Магазини у згаданих містах зачиняли через проблему з логістикою. Зараз ланцюжки постачання налагодили, товари доставляють на склади, тож і на полиці вони потрапляють більш стабільно та в ширшому асортименті.
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Окрім цього, у 20 містах відновили планову доставку товарів. Відтак, уже можна відвідати супермаркети за адресами:
Київ
- Вишгородська, 21;
- Героїв Сталінграда пр-т, 8А;
- Малиновського, 34;
- Маяковського пр-т, 43/2;
- Милославська, 10А;
- Мінський пр-т, 4А;
- Оболонський пр-т, 1Б;
- Оленівська, 3;
- Срібнокільська, 3Г;
- Чоколівський б-р, 8;
- Шептицького, 4А.
Київська область
- Васильків, Грушевського, 19;
- Фастів, Ступака Івана, 4.
Харків
- Тракторобудівників, пр-т, 59/56 — з 12 квітня.
Суми (з 18 квітня)
- Лушпи Михайла, пр-т, 4/1.
Чернігів (з 20 квітня)
- Музична, 1.
Загалом у Києві працюють понад 80 супермаркетів "Сільпо". Ще 18 магазинів відновили роботу в Київській області. У Харкові працює 7 супермаркетів, 3 – у Сумах і 2 – у Чернігові. З актуальним переліком і розкладом роботи магазині можна ознайомитися в додатку "Сільпо" чи за посиланням.
В очікуванні дефіциту
У березні в українських містах зафіксували зникнення продуктів з полиць магазинів. Проблеми з продовольством були в областях, де велися активні бойові дії. В основному розкуповували дешеві базові продукти – консерви, молочну продукцію, крупи, цукор та борошно.
Водночас дорожчих товарів та "шкідливої" їжі було вдосталь. У магазинах залишалися солодощі, чіпси та сухарики, солодка вода та дорогі види риби й морепродукти.
Окрім цього, інфляція на споживчому ринку у березні 2022 року у порівнянні з березнем минулого року становила 13,7%. За місяць найбільше зростання цін відбулося на фрукти і овочі – на 21,3% та 15,5% відповідно.
У березні на 7,9% зросли ціни на цукор. Хліб і хлібопродукти здорожчали на 4,6%, м'ясо – 3,5%, молоко – 2,6%, яйця – 2,1%. Зростання цін відбулося і на одяг та взуття – 13,3% та 12,5% відповідно.
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