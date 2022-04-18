"Сільпо" знову працює – де відновили роботу супермаркетів

До кінця квітня у популярній мережі обіцяють знову відчинити магазини, які не працювали через війну

У східних областях знову відчиняють двері супермаркетів / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Із середини квітня, жителі Києва, Київської області, Сум, Чернігова та Харкова зможуть знову купувати продукти в супермаркетах мережі "Сільпо".

Як повідомили на сайті компанії, у квітні відновили роботу понад десятка супермаркетів. Найближчими днями запрацюють ще кілька.

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Магазини у згаданих містах зачиняли через проблему з логістикою. Зараз ланцюжки постачання налагодили, товари доставляють на склади, тож і на полиці вони потрапляють більш стабільно та в ширшому асортименті.

Окрім цього, у 20 містах відновили планову доставку товарів. Відтак, уже можна відвідати супермаркети за адресами:

Київ

Вишгородська, 21;

Героїв Сталінграда пр-т, 8А;

Малиновського, 34;

Маяковського пр-т, 43/2;

Милославська, 10А;

Мінський пр-т, 4А;

Оболонський пр-т, 1Б;

Оленівська, 3;

Срібнокільська, 3Г;

Чоколівський б-р, 8;

Шептицького, 4А.

Київська область

Васильків, Грушевського, 19;

Фастів, Ступака Івана, 4.

Харків

Тракторобудівників, пр-т, 59/56 — з 12 квітня.

Суми (з 18 квітня)

Лушпи Михайла, пр-т, 4/1.

Чернігів (з 20 квітня)

Музична, 1.

Загалом у Києві працюють понад 80 супермаркетів "Сільпо". Ще 18 магазинів відновили роботу в Київській області. У Харкові працює 7 супермаркетів, 3 – у Сумах і 2 – у Чернігові. З актуальним переліком і розкладом роботи магазині можна ознайомитися в додатку "Сільпо" чи за посиланням.

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В очікуванні дефіциту

У березні в українських містах зафіксували зникнення продуктів з полиць магазинів. Проблеми з продовольством були в областях, де велися активні бойові дії. В основному розкуповували дешеві базові продукти – консерви, молочну продукцію, крупи, цукор та борошно.

Водночас дорожчих товарів та "шкідливої" їжі було вдосталь. У магазинах залишалися солодощі, чіпси та сухарики, солодка вода та дорогі види риби й морепродукти.

Окрім цього, інфляція на споживчому ринку у березні 2022 року у порівнянні з березнем минулого року становила 13,7%. За місяць найбільше зростання цін відбулося на фрукти і овочі – на 21,3% та 15,5% відповідно.

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У березні на 7,9% зросли ціни на цукор. Хліб і хлібопродукти здорожчали на 4,6%, м'ясо – 3,5%, молоко – 2,6%, яйця – 2,1%. Зростання цін відбулося і на одяг та взуття – 13,3% та 12,5% відповідно.

"Сьогодні" також писали, як підприємці незаконно підіймають ціни на продукти, і як отримати грошову допомогу з безробіття під час війни.