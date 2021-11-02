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СЕГОДНЯ Новости экономики Бизнес новости

Как в Украине будут поддерживать бизнес в красных зонах

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
2 ноября, 17:34
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Правительство рассматривает доступное кредитование для бизнеса
Клиентоориентированный бизнес просит урегулировать уменьшение арендной платы на период жестких карантинных ограничений
Клиентоориентированный бизнес просит урегулировать уменьшение арендной платы на период жестких карантинных ограничений / Фото: Коллаж: Сегодня

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что власти разработали механизм поддержки бизнеса в красных зонах. Среди них доступ к кредитованию и снижение нагрузки за аренду коммунального и государственного имущества.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на брифинге по итогам рабочей поездки в Запорожскую область.

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"Относительно поддержки бизнеса. Мы постоянно смотрим и общаемся с бизнесом о том, какая поддержка им сегодня нужна... Так как мы сегодня локдаун не делаем, как в предыдущих волнах: у нас нет закрытия бизнеса, наша цель – вакцинировать коллективы и общество, клиентов, если речь идет о ресторанах. В прошлой волне были закрыты рестораны, страдали некоторые сферы и этот бизнес получал поддержку. В этой волне ключевая задача – вакцинироваться. Если коллектив вакцинирован, бизнес работает без ограничений", – сказал Шмыгаль.

По словам премьера, правительство рассматривает доступное кредитование для бизнеса, а также клиентоориентированный бизнес просит урегулировать уменьшение арендной платы на период жестких карантинных ограничений.

"Это ответственность местной власти... Мы можем это рекомендовать. Это одна из главных просьб бизнеса: облегчить груз за аренду коммунального и государственного имущества", – добавил он.

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Ранее мы писали, что новая волна коронавируса уже не так сильно ударит по малому и среднему бизнесу в Украине, но некоторые ФЛП все же заденет.

А также рассказывали, что красная зона уже начала съедать доходы кафе и ресторанов.

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