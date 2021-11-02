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СЬОГОДНІ Новини економіки Новини бізнесу

Як в Україні підтримуватимуть бізнес у "червоних зонах"

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
2 листопада, 17:34
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Уряд розглядає доступне кредитування для бізнесу
Клієнтоорієнтований бізнес просить врегулювати зменшення орендної плати на період жорстких карантинних обмежень
Клієнтоорієнтований бізнес просить врегулювати зменшення орендної плати на період жорстких карантинних обмежень / Фото: Колаж: Сьогодні

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що влада розробила механізм підтримки бізнесу в "червоних зонах". Серед них доступ до кредитування та зниження навантаження за оренду комунального та державного майна.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на брифінгу за підсумками робочої поїздки до Запорізької області.

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"Щодо підтримки бізнесу. Ми постійно дивимося та спілкуємося з бізнесом про те, яка підтримка їм сьогодні потрібна... Тому що ми сьогодні локдаун не робимо, як у попередніх хвилях: у нас немає закриття бізнесу, наша мета – вакцинувати колективи та суспільство, клієнтів, якщо йдеться про ресторани. У минулій хвилі були закриті ресторани, страждали деякі сфери і цей бізнес отримував підтримку. У цій хвилі ключове завдання – вакцинуватися. Якщо колектив вакцинований, бізнес працює без обмежень", – сказав Шмигаль.

За словами прем’єра, уряд розглядає доступне кредитування для бізнесу, а також клієнтоорієнтований бізнес просить врегулювати зменшення орендної плати на період жорстких карантинних обмежень.

"Це відповідальність місцевої влади... Ми можемо це рекомендувати. Це одне з головних прохань бізнесу: полегшити вантаж за оренду комунального та державного майна", – додав він.

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Раніше ми писали, що нова хвиля коронавірусу вже не так сильно вдарить по малому та середньому бізнесу в Україні, але деякі ФОП все ж таки зачепить.

А також розповідали, що "червона зона" вже почала з'їдати доходи кафе та ресторанів .

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