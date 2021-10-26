Понад 30% за тиждень: "червона зона" почала знищувати прибуток кафе та ресторанів

На скільки зменшився прибуток кафе та ресторанів після переходу регіону до червоної зони – дослідження

Скільки прибутку “з'їв” карантин у ресторанів та кафе / Фото: Колаж: Сьогодні

Прибуток закладів громадського харчування у "червоній зоні" впав на 34% за тиждень.

Про це йдеться у результатах дослідження компанії з автоматизації кафе та ресторанів Poster.

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Згідно з даними, у таких регіонах, як Дніпропетровська Запорізька, Донецька та Одеська області, виручка "просіла" найбільше, в середньому на 34%.

Натомість у інших регіонах цей показник становить 22%.

У "червоній зоні" гості почали рідше відвідувати кафе та ресторани і кількість транзакцій у період з 18 по 24 жовтня впала на 30% порівняно з попереднім тижнем.

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В інших областях цей показник також впав, але не так сильно – на 17%.

Зменшився і середній чек у закладах "червоної зони" аж на 28%, а у решті регіонів на 16%.

Зазначається, що дослідження базується на інформації з 7,5 тис закладів громадського харчування.

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Нові обмеження "червоної зони"

Згідно з новими карантинними правилами від Кабміну, у регіонах, які потрапляють в "червону зону" можуть працювати лише ті заклади, у яких 100% працівників пройшли вакцинацію від коронавірусу.

Обслуговувати також можна лише вакцинованих відвідувачів.

Із 8 листопада в силу вступає постанова, яка дозволяє звільняти співробітників підприємств, установ і організацій, що підлягають обов'язковій вакцинації проти СOVID-19.

"Сьогодні" також разом з експертами розбирались, наскільки сильно нова хвиля коронавірусу вдарить по українських ФОП та дізнались, хто може втратити роботу.