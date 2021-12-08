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Бизнес в чужой стране. Где всегда рады украинским предпринимателям

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
8 декабря, 15:33
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Вместе с экспертом разбираемся, что такое стартап-виза и где украинцы могут с легкостью ее получить
Где украинцам проще всего открыть стартап-визу
Где украинцам проще всего открыть стартап-визу / Фото: Коллаж: Сегодня

Вариантов ведения бизнеса – огромное множество, о некоторых из них мы даже не догадываемся, хотя они могут быть еще и шансов переехать в страну своей мечты.

Если вы давно задумывались о бизнесе в другой стране, рассмотрите вариант получения стартап-визы.

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Руководитель компании Perfomance Management Сергей Сароян отмечает, что стартап виза – это возможность для государства привлечь квалифицированные кадры из технологической сферы.

"Причем речь идет не только об основателях стартапов, которые должны перевернуть мировое устройство, но и о классических фрилансерах. Соответственно, для айтишников и людей, имеющих интернет-бизнес, например, онлайн-маркетплейс, эти визы дают возможность иммигрировать в другую страну и получить ВНЖ", – отмечает эксперт.

Иными словами, если деятельность человека связана с интернетом и в перспективе он сможет создать рабочие места и начать платить налоги в бюджет, то его вполне могут принять к себе по этой программе. Это позволяет не только длительное время жить заграницей, но и получить ряд налоговых льгот на ведение бизнеса.

Как украинцам получить стартап визу?

Для того, чтобы получить стартап визу, необходимо подать документы в специализированный орган желаемой страны. Процедура напоминает получение обычной визы и процесс собеседования одновременно.

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"Помимо стандартного пакета документов, вроде копии паспорта и выписки со счета, необходимо приложить сопроводительное письмо, где следует убедить принимающую сторону в своей полезности для страны: рассказать о наличии необходимого опыта и о потенциале своего бизнеса", – говорит Сергей Сароян.

Где украинцам проще всего получить стартап-визу?

Эксперт отмечает, что в США довольно жестко относятся к подобным мигрантам и у стартаперов могут возникнуть проблемы с продлением визы буквально на ровном месте.

В Европе же все гораздо проще, а процесс очень формальный: краткий бизнес-план, презентация (питч-дек) и хорошо написанное сопроводительное письмо.

"Где-то необходимо обратиться напрямую в специализированное государственное учреждение, а где-то воспользоваться услугами бизнес-акселераторов, которые помогут с дальнейшими действиями", – советует Сароян.

В последнее время, такими странами стали например Сингапур, Великобритания, Кипр и Венгрия.

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В Европе, порядка 80% всех украинских соискателей получают одобрение, так что шансы на успех весьма неплохие, суммировал эксперт.

Еще одним вариантом ведения бизнеса является франчайзинг. О том, кому стоит задуматься об открытии франшизы "Сегодня" писали ранее.

Мы также вместе с экспертом разбирались, какой бизнес выиграл, а какой проиграл во время карантина.

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