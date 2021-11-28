Угодить в тюрьму или прогореть за полгода. Рассказываем, как не ввязаться в опасный бизнес

Вместе с экспертом рассказываем об опасном бизнесе в Украине, в который лучше не вкладывать деньги

Какой бизнес может сделать вас миллионером или разорить / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Заработать на собственном бизнесе мечтает практически каждый украинец, но заниматься длительной раскруткой и много вкладывать готовы не все. В таком случае начинающих предпринимателей все больше манят сомнительные и опасные виды бизнеса.

А можно ли на них по настоящему заработать с большим риском и какой бизнес можна считать опасным, "Сегодня" разбирались с членом Набсовета Украинской Рады Бизнеса Надеждой Бедричук.

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Нарушать закон – нельзя

По ее словам, к опасным видам бизнеса относится все, что что описано в Уголовном кодексе Украины, и построить на этом стабильный заработок и успешное предприятие просто невозможно.

"Например, финансовые пирамиды обычно не живут дольше трех лет. Создать такой бизнес, который строится на сплошных рисках и подпирается "костылями" индивидуальных договоренностей с проверяющими, – такой бизнес трудно продать, если вы решите из него выйти", – рассказывает Бедричук.

Также опасными с точки зрения риска считаются проекты, в которых можно заработать много и много потерять, обычно "хайповые" и требующие высоких вложений в рекламу для привлечения новой аудитории – это криптобизнес для инвесторов-аматоров, лотереи, казино и игромания в разных видах, ссуды закредитованным частным лицам и т.д.

Законный бизнес бывает опасным

С рисками бывают связаны и те отрасли, которые считают вполне "благополучными" и прибыльными, однако их высокая зависимость от конъюнктуры или погодных условий может их поставить на грань разорения.

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"Например, не зря шутят, что есть только три верных способа потерять деньги – скачки, женщины и сельское хозяйство", – говорит эксперт.

К высокорисковым, но прибыльным относятся и стартапы. Можно сказочно разбогатеть, поддержав идею какого-нибудь приложения или IT-решения, но, по отзывам реальных инвесторов, окупается в лучшем случае только каждый десятый стартап.

Ответственность за человеческие жизни, будь то на шахте или в хирургическом отделении, тоже добавляет рисков для менеджера и владельца.

За гибель людей можно угодить в тюрьму. Однако такие проекты обычно не начинают люди, далекие от этой сферы. Это серьезный бизнес, и в западных странах повышенная ответственность работников отдельно страхуется, рассказала член Набсовета Украинской Рады Бизнеса.

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Еще одним достаточно рискованным бизнесом считается франшиза. Тут все законно, однако есть много подводных камней и нюансов. Например, тут вы не сможете проявлять креативность и будете вынуждены все время работать по чужим правилам.

"Сегодня" вместе с экспертом разбирались, кому стоит задуматься о покупке франшизы и кого она может сделать миллионером.

Ми также рассказывали, что будет с малым бизнесом, который оказался в красной зоне адаптивного карантина.