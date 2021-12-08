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Бізнес у чужій країні. Де завжди раді українським підприємцям

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
8 грудня, 15:33
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Разом з експертом розбираємось, що таке стартап-віза та де українці можуть з легкістю її отримати
Де українцям найпростіше відкрити стартап-візу
Де українцям найпростіше відкрити стартап-візу / Фото: Колаж: Сьогодні

Варіантів ведення бізнесу – безліч, про деякі з них ми навіть не здогадуємося, хоча вони можуть бути ще й шансом переїхати в країну своєї мрії.

Якщо ви давно замислювалися над бізнесом в іншій країні, розгляньте варіант отримання стартап-візи.

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Керівник компанії Perfomance Management Сергій Сароян зазначає, що стартап віза – це можливість для держави залучити кваліфіковані кадри із технологічної сфери.

"Причому йдеться не лише про засновників стартапів, які мають перевернути світовий устрій, а й про класичних фрілансерів. Відповідно, для айтішників та людей, які мають інтернет-бізнес, наприклад, онлайн-маркетплейс, ці візи дають можливість іммігрувати в іншу країну та отримати ВНЖ", – зазначає експерт.

Іншими словами, якщо діяльність людини пов'язана з інтернетом і в перспективі вона зможе створити робочі місця та почати платити податки до бюджету, то її цілком можуть прийняти до себе за цією програмою. Це дозволяє не лише тривалий час жити закордоном, а й отримати низку податкових пільг на ведення бізнесу.

Як українцям отримати стартап візу?

Для того, щоб отримати стартап візу, необхідно подати документи до спеціалізованого органу бажаної країни. Процедура нагадує отримання звичайної візи та процес співбесіди одночасно.

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"Окрім стандартного пакету документів, на кшталт копії паспорта та виписки з рахунку, необхідно додати супровідний лист, де слід переконати сторону, що приймає, у своїй корисності для країни: розповісти про наявність необхідного досвіду та про потенціал свого бізнесу", – каже Сергій Сароян.

Де українцям найпростіше отримати стартап-візу?

Експерт зазначає, що у США досить жорстко ставляться до подібних мігрантів і у стартаперів можуть виникнути проблеми із продовженням візи буквально на рівному місці.

У Європі все набагато простіше, а процес дуже формальний: короткий бізнес-план, презентація (пітч-дек) і добре написаний супровідний лист.

"Десь необхідно звернутися безпосередньо до спеціалізованої державної установи, а десь скористатися послугами бізнес-акселераторів, які допоможуть з подальшими діями", – радить Сароян.

Останнім часом такими країнами стали наприклад Сінгапур, Велика Британія, Кіпр та Угорщина.

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У Європі, порядку 80% усіх українських претендентів отримують схвалення, тож шанси на успіх дуже непогані, підсумовував експерт.

Ще одним варіантом ведення бізнесу є франчайзинг. Про те, кому варто задуматися про відкриття франшизи "Сьогодні" писали раніше.

Ми також разом з експертом розбиралися, який бізнес виграв, а який програв під час карантину.

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