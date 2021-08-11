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Водители не нужны. Зеленую энергию приспособили для перевозки студентов по кампусу

Ксения Капустинская Ксения Капустинская редактор раздела Деньги
11 августа, 16:48
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Студенты Колорадской горной школы уже в этом учебном году смогут воспользоваться беспилотными электрошаттлами
Беспилотные шаттлы будут возить студентов
Беспилотные шаттлы будут возить студентов / Фото: CBS

Колорадская горная школа (Colorado School of Mines) в США обзавелась целым парком экологически чистых автомобилей, которые перемещаются без водителей. Модель называется Mines Rover.

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Электрические шаттлы начнут курсировать на территории учебного заведения уже осенью 2021 года, передает CBS.

Идею оценили местные власти. В целом Колорадо надеется к 2030 году использовать миллион электромобилей. Это должно сократить выбросы парниковых газов.

"Чистая энергия – это не только будущее, это наше настоящее. Она будет иметь важное значение для восстановления экономики, а также для создания более устойчивой транспортной системы", – сказала вице-губернатор штата Колорадо Дайан Примавера.

Не только Колорадо

Глобальное стремление к углеродной нейтральности приведет к тому, что уже к 2040 году две трети всех продаваемых автомобилей в мире будут составлять электрокары, подсчитали аналитики BloombergNEF.

По их мнению, в ближайшие 20 лет продажи электромобилей вырастут в 22 раза – с 3 млн в 2020 году до 66 млн в 2040-м. Сильнее всего популярность "зеленых" авто вырастет в Европе и Китае.

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Развитие рынка электромобилей ускоряется благодаря:

  • улучшению характеристик аккумуляторов;
  • снижению стоимости аккумуляторов;
  • увеличению количества пунктов зарядки:
  • государственной политике, которая стимулирует отказ от авто с ДВС.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие страны оказались лидерами и аутсайдерами "зеленого перехода".

При этом эксперты определили три сценария для глобальной энергетики до 2050 года. И только один из них предусматривает сокращение выбросов CO2 за счет развития возобновляемых источников энергии.

А как выглядит первый в мире подвесной поезд со стеклянным полом, который работает на зеленой энергии, узнавайте из видеосюжета:

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