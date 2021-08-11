Водії не потрібні. Зелену енергію пристосували для перевезення студентів по кампусу

Студенти Колорадської гірської школи вже в цьому навчальному році зможуть скористатися безпілотними електрошатлами

Безпілотні шатли возитимуть студентів / Фото: CBS

Колорадська гірська школа (Colorado School of Mines) в США обзавелася цілим парком екологічно чистих автомобілів, що переміщуються без водіїв. Модель називається Mines Rover.

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Електричні шаттли почнуть курсувати на території навчального закладу вже восени 2021 року, передає CBS.

Ідею оцінила місцева влада. В цілому Колорадо сподівається до 2030 року почати використовувати мільйон електромобілів. Це повинно скоротити викиди парникових газів.

"Чиста енергія – це не тільки майбутнє, це наше сьогодення. Вона матиме важливе значення для відновлення економіки, а також для створення більш стійкої транспортної системи", – сказала віцегубернаторка штату Колорадо Дайан Прімавера.

Не тільки Колорадо

Глобальне прагнення до вуглецевої нейтральності призведе до того, що вже до 2040 року дві третини всіх продаваних автомобілів в світі становитимуть електрокари, підрахували аналітики BloombergNEF.

На їхню думку, в найближчі 20 років продажу електромобілів виростуть в 22 рази – з 3 млн в 2020 році до 66 млн в 2040-му. Найсильніше популярність "зелених" авто виросте в Європі і Китаї.

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Розвиток ринку електромобілів прискорюється завдяки:

поліпшенню характеристик акумуляторів;

зниження вартості акумуляторів;

збільшення кількості пунктів зарядки:

державній політиці, яка стимулює відмову від авто з ДВС.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які країни виявилися лідерами і аутсайдерами "зеленого переходу".

При цьому експерти визначили три сценарії для глобальної енергетики до 2050 року. І тільки один з них передбачає скорочення викидів CO 2 за рахунок розвитку відновлюваних джерел енергії.

А як виглядає перший в світі підвісний поїзд зі скляною підлогою, який працює на зеленої енергії, дізнавайтеся з відеосюжету: