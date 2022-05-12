Топливо в Украину везут из США: что будет с ценами на бензин в ближайшее время

Рассказываем, сколько тысяч тонн различного топлива нужно Украине каждый месяц

Ситуация с бензиновым кризисом будет выравниваться / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Участники топливного рынка Украины уже законтрактовали 72 тыс. тонн бензина и 253 тыс. тонн дизеля на европейском рынке, кроме того, на наших заправках уже есть американское топливо.

Об этом рассказала министр экономики Юлия Свириденко во время телемарафона.

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По ее словам, резкого скачка цены из-за этого ждать не стоит, поскольку действующее госрегулирование цен отменять не собираются.

Также Свириденко рассказала, что Украина ежемесячно нуждается в таких объемах топлива:

100 тыс. тонн бензина;

250 тыс. тонн дизтоплива;

70 тыс. тонн сжиженного газа.

Министр заверила, что с каждой неделей ситуация с дефицитом будет выравниваться, поскольку Украина уже договорилась об увеличении транзита топлива через Польшу с 60 до 250 тыс. тонн в месяц.

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Борьбе с дефицитом поможет таможенное оформление топлива на границе без очереди и отмена польской стороной обязательного разрешения на въезд автоцистерн из Украины.

"Будем стараться, чтобы ресурс был доступен для всех украинцев, которые в этом нуждаются", – пообещала министр.

Мошенники и дефицит

Когда страну охватила нехватка топлива, мошенники решили воспользоваться этим как шансом в очередной раз нажиться на украинцах.

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Одной из популярных схем обмана является покупка талонов на бензин "с рук", которые оказываются фальшивыми или уже недействительными.

Также наивным водителям часто продают газовый конденсат с примесями биоэтанола, который в большом количестве может даже испортить двигатель.

Обо всех схемах обмана во время бензинового кризиса читайте в нашем материале. "Сегодня" ранее писали, что происходит с ценами на автогаз, и рассказывали, как заправить авто во время дефицита.