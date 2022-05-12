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Пальне в Україну везуть з США: що буде з цінами на бензин найближчим часом

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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12 травня, 09:48
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Розповідаємо, скільки тисяч тонн різного палива потрібно Україні щомісяця
Ситуація з бензиновою кризою вирівнюватиметься
Ситуація з бензиновою кризою вирівнюватиметься / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Учасники паливного ринку України вже законтрактували 72 тис. тонн бензину та 253 тис. тонн дизеля на європейському ринку, крім того, на наших заправках уже є американське паливо.

Про це розповіла міністр економіки Юлія Свириденко під час телемарафону.

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За її словами, різкого стрибка ціни через це чекати не варто, оскільки чинне держрегулювання ціни скасовувати не збираються.

Також Свириденко розповіла, що Україна щомісяця потребує таких обсягів пального:

  • 100 тис. тонн бензину;
  • 250 тис. тонн дизпалива;
  • 70 тис. тонн скрапленого газу.

Міністр запевнила, що з кожним тижнем ситуація з дефіцитом вирівнюватиметься, оскільки Україна вже домовилася про збільшення транзиту пального через Польщу з 60 до 250 тис. тонн на місяць.

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Боротьбі з дефіцитом допоможе митне оформлення палива на кордоні поза чергою та скасування польською стороною обов'язкового дозволу на в'їзд автоцистерн з України.

"Намагатимемося, щоб ресурс був доступний для всіх українців, які цього потребують", – пообіцяла міністр.

Шахраї та дефіцит

Коли країну охопила нестача пального, шахраї вирішили скористатися цим шансом в черговий раз нажитись на українцях.

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Однією з популярних схем обману є купівля талонів на бензин "з рук", які виявляються фальшивими чи недійсними.

Також наївним водіям часто продають газовий конденсат з домішками біоетанолу, який у великій кількості може навіть зіпсувати двигун.

Про всі схеми обману під час бензинової кризи читайте в нашому матеріалі. "Сьогодні" раніше писали, що відбувається з цінами на автогаз, і розповідали, як заправити авто під час дефіциту.

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