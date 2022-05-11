Наближаються до європейських: які ціни на пальне на українських заправках

Розповідаємо про ціни на АЗС України і порівнюємо з пропозицією на світовому ринку

Порівнюємо ціни на бензин та дизель в Україні, ЄС і США / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Ситуація з нафтою і нафтопродуктами в світі змінюється не по днях, а по годинах. В умовах дефіциту пального в Україні, стрімко зростають і ціни.

Редакція "Сьогодні" пропонує дізнатися, за скільки збувають пальне на українських АЗС 11 травня, та порівняти ціни з пропозицією в ЄС та США.

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Ціни в Україні

За даними AutoRia, на українських заправках 11 травня знову з’явився бензин А-95+. Придбати його можна лише в мережі OKKO за ціною 39,56 грн/л.

Звичайний А-95 можна купити в різних мережах за середньою ціною 37,72 грн/л. Найдешевша заявлена вартість – 37,5 грн/л. Загалом АЗС втримують цю позицію від 7 травня.

Бензин А-92 збувають, в середньому, за 37,07 грн/л. Ціна на ринку підскочила на 36 коп.

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На 58 коп. зросла середня ціна на дизельне пальне. Літр продають по 43,33 грн. Найдешевші пропозиції стартують від 42,5 грн/л, а подекуди його реалізують по 50,5 грн/л. На деяких заправках вартість піднялася майже на 2 грн за добу.

Автогаз з’явився у кількох мережах, середня ціна становить 32,61 грн/л. Завдяки тому, що на одній з АЗС газ збувають по 31,5 грн/л, середній показник на ринку знизився на 43 коп.

Ціни на пальне в Україні 11 травня / Фото: auto.ria.com

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Ціни на пальне в ЄС

За інформацією ресурсу Fuelo, у країнах Європи також дорожчають різні види пального. Станом на 11 травня у Болгарії А-95 продають по 3,04 леви/л (49,54 грн). Бензин А-100 збувають по 3,4 лева/л (55,41 грн), дизель можна купити по 3,23 лева/л (52,64 грн), а преміальний дизель – по 3,57 лева/л (58,18 грн).

Зріджений нафтовий газ (LPG) збувають по 1,61 лева/л (26,24 грн), а зріджений природний газ (CNG) – по 3,49 лева/л (56,87 грн). У середньому, на болгарському ринку пальне подорожчало на 0,1-0,4 лева/л, або на 65 коп.

У Німеччині помітне здешевшання різних видів пального. Зараз А-95 оцінюють 2,08 євро/л (66,23 грн). Бензин А-98 продають по 2,18 євро/л (69,41 грн), дизель – по 2,02 євро/л (64,32 грн), а преміальний дизель – за 2,23 євро/л (71 грн). Зріджений нафтовий газ можна купити по 1,13 євро/л (35,98 грн), зріджений природний газ – по 1,14 євро/л (36,30 грн). В середньому на німецькому ринку літр пального тепер збувають на 64 коп. дешевше.

Неоднозначна ситуація в Польщі, де здорожчав бензин А-95 до 6,75 злотого/л (45,95 грн). Літр А-92 продають по 7,22 злотого/л (49,15 грн). Водночас дизель та преміальний дизель трохи подешевшали – до 7,41 злотого/л (50,44 грн) і 7,45 злотого/л (50,71 грн) відповідно. LPG продають по 3,75 злотого/л (25,53 грн), а CNG втримує позначку 1,66 злотого/л (11,3 грн).

Стрибають ціни на пальне й у Чехії. Дещо подорожчав А-95 – до 43,74 крони/л (54,82 грн), дизель – до 46,33 крони/л (58,06 грн), преміальний дизель – до 46,11 крони/л (57,79 грн). Здешевшав бензин А-98 – до 45,94 крони/л (57,58 грн) і LPG – до 20,58 крони/л (25,79 грн). CNG тримається на рівні 32,02 крони/л (40,13 грн).

Ціни на пальне в США

У Сполучених Штатах Америки також трохи подорожчав бензин, якщо вірити даним з сайту Gasprices. Галон (3,78 літра) Regular (аналог А-92) станом на 11 травня коштує 4,4 долара (133,02 грн), Mid-Grade (аналог А-95) – 4,75 долара (143,60 грн), Premium (аналог А-98) – 5,03 долара (152,07 грн). Тобто в середньому, літр бензину можна придбати за 35,18-40,23 грн, залежно від виду.

Дизель на американських заправках збувають по 5,55 долара за галон (167,79 грн). Відповідно, літр коштує 44,38 грн. На ринку США є також етанольна суміш E85, яку реалізують по 3,81 долара за галон (115,18 грн), або по 30,47 грн за літр.

У середньому, вартість пального в США зросла за добу на 2-3 центи (0,6-0,91 грн). За місяць ціни на бензин підскочили на 20-30 центів (6-9 грн).

Раніше "Сьогодні" писали, що шахраї почали наживатися на дефіциті пального в Україні та пояснювали, яких головних схем варто уникати водіям. В Офісі Президента переконують, що найближчим часом ситуація покращиться, бо імпорт бензину та зрідженого газу збільшили в п’ять разів.