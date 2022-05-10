Ціни на автогаз пробивають стелю: за скільки продають пальне на АЗС в Україні

Розповідаємо про актуальні ціни на бензин, дизель і автогаз в мережах заправок 10 травня

Коротко про ситуацію з цінами в мережах українських заправок 10 травня / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Станом на 10 травня в Україні вдається втримувати стабільну ціну на бензин та дизель на АЗС. Водночас помітно подорожчав автогаз.

Редакція "Сьогодні" промоніторила ціни на українських заправках за даними на сайті AutoRia та пропонує дізнатися, за скільки збувають пальне в різних мережах.

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ОККО і WOG

У мережі OKKO є різні види пального. Збувають бензин А-95 за ціною 37,68 грн/л, дизельне пальне за ціною 42,63 грн/л і автогаз – по 32,99 грн за літр. Вартість бензину та дизелю вдалося втримати на одному рівні від 6 травня, водночас автогаз подорожчав майже на гривню за добу.

Аналогічна ситуація в мережі WOG, де продають літр А-95 за 37,68 грн, літр дизелю – за 42,63 грн, а літр автогазу – за 32,97 грн.

Shell

Приблизно на такому ж рівні втримують вартість у мережі британської компанії Shell. У наявності є бензин А-95 за ціною 37,68 грн/л, дизель – за 42,63 грн/л і автогаз – за 32,99 грн/л.

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БРСМ-Нафта

На заправках БРСМ-Нафта у наявності є лише дизельне пальне. За літр цього пального просять 44,74 грн. Цей показник тримається від 7 травня, востаннє подорожчання було 6 травня, коли ціна піднялася на 2,06 грн – від 42,68 грн/л.

Авіас

У мережі АЗС "Авіас" більш широкий асортимент. Бензин А-95 продають по 37,74 грн/л, є і А-92 вартістю 36,74 грн/л. Літр дизелю збувають за 42,63 грн, а ціна на автогаз становить 32,36 грн/л.

Ціни на бензин та дизель втримують на одному рівні від 7 травня. Водночас 9 травня різко підскочила вартість автогазу, літр якого оцінювали у 31,37 грн, – подорожчання на 99 коп.

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KLO

На АЗС KLO поки що можна придбати лише автогаз. За літр цього виду пального просять 34,59 грн. Ще вчора його збувати по 33,59 грн/л – ціна підскочила на гривню за добу.

Укргазвидобування

Широкий вибір мають клієнти цієї мережі заправок. Бензин А-95 тут збувають за 36 грн/л, а бензин А-92 – за 35,5 грн/л. Дизель оцінюють по 40,5 грн/л, а вартість автогазу становить 37 грн/л.

Вартість бензину та дизелю на цих АЗС тримається стабільно від початку травня. Водночас автогаз дуже різко підскочив після 9 травня. Якщо раніше літр продавали за 33 грн, то за добу його ціна піднялася на 4 грн.

Mango

Схожа ситуація на заправках Mango. В асортименті є А-95 по 37,68 грн/л, дизель за 42,63 грн/л і автогаз – літр за 34,49 грн.

Дизель і бензин втримують цінову планку від 7 травня. Однак автогаз за добу підскочив у ціні на 1,5 грн. Ще 9 травня літр можна було купити за 32,99 грн.

Середні ціни на ринку

Загалом ринкові показники аналогічні до ситуації на багатьох АЗС – ціни на бензин та дизель вдалося втримати на стійкій позиції. А ось автогаз різко подорожчав у всіх мережах.

Так, середня вартість А-95 становить 37,71 грн/л, а бензину А-92 – 36,7 грн/л. Дизель продають, в середньому, за 42,75 грн/л. Середня ціна автогазу піднялася на 1,1 грн та опинилася на позначці 33,04 грн/л.

Ціни на АЗС 10 травня / Фото: auto.ria.com

Якість пального під питанням

В умовах війни та дефіциту пального, якість бензину та дизелю відійшла на другий план. Держекоінспекція вже майже два місяці не контролює, що продають водіям, тож зараз є реальний ризик заправити авто "шмурдяком" за грубі гроші.

За інформацією відомства, після 24 лютого заходи держнагляду здійснювали лише в областях, де не було активних бойових дій. Однак з 13 березня контроль вирішили припинити до завершення воєнного стану.

"Відбір зразків нехарчової продукції не проводився і здійснюватиметься після припинення воєнного стану в Україні", – зазначили в екоінспекції.

До березня від початку 2022 року інспектори перевірили якість пального 113 разів. За результатами контролю ухвалили 148 рішень щодо усунення формальної невідповідності та наклали штрафів на 1,2 млн грн.

Раніше директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн повідомляв, що на тлі дефіциту в Україні частішають випадки шахрайства – українцям продають неякісне пальне. Водночас перевізникам дозволили виїжджати за кордон на закупівлю пального без дозволів, за спрощеною процедурою.