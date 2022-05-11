Как заправить авто во время дефицита топлива – лайфхаки для водителей

Собрали для вас несколько несложных решений, как найти бензин в вашем регионе и как заправить в бак большее количество литров

Рассказываем, где искать бензин во время дефицита / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Топливный кризис в Украине продолжается. Жители больших городов уже шутят, что они проводят больше времени в очередях за бензином, чем ездят на машине. По прогнозам, дефицит продлится еще минимум недели две. Поэтому "Сегодня" собрали для вас несколько лайфхаков, которые помогут вам найти горючее и заправить больше литров.

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После того как на большинстве заправок пропал бензин, водители начали делиться друг с другом информацией о том, где в данный момент есть топливо, по какой цене и сколько машин в очереди. Кто-то писал об этом в соцсетях, кто-то на профильных автофорумах, но потом появились более оперативные каналы информирования.

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В Телеграме появились специализированные каналы, где оперативно размещают информацию о наличии горючего на заправках. Мы не будем рекламировать те или иные каналы, но достаточно в поиске приложения или веб-версии вбить "топливо" или "бензин" и вам выдадут несколько профильных каналов.

Так в одном из них, который мониторит ситуацию в столице, с 8 утра до 12 дня мы насчитали 28 сообщений о наличии газа, дизеля или бензина на тех или иных заправках с их адресами, ценами и даже ориентировочным количеством машин в очередях.

Мониторить сайты сетевых АЗС

Еще один способ – это самостоятельно заняться мониторингом сайтов АЗС. Многие из них оперативно обновляют информацию о том, где появился бензин или дизель.

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Как говорят водители, нужно искать заправки, на которых бензин привезли или поздно вечером, или ночью. Это значит, что утром он точно будет. Ведь ночью в городах комендантский час, а значит, не работают заправки, да и водители не могут ездить.

Опытные "охотники" за бензином говорят, что приезжать на заправку надо рано утром, тогда вам точно хватит топлива. Иначе рискуете отстоять несколько часов в очереди и перед вами бензин закончится.

Установить приложения всех компаний

Следующий лайфхак касается политики трейдеров относительно продажи топлива на открытом рынке и по безналу. Во-первых, многие компании отпускают разное количество литров горючего своим авторизированным клиентам и тем, у кого нет карты лояльности.

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Например, в сети ОККО наливали всего по 5 литров тем, у кого нет карты лояльности. Для зарегистрированных клиентов лимит составляет 15 и 30 литров, в зависимости от того, какой статус получил от компании клиент в прошлом.

Заправившись один раз, следующую заправку можно провести не раньше чем через 3 часа. Но если поставить приложения на разные телефоны, то можно заправляться чаще.

Компания UPG заправляет по своему приложению до 20 литров за один раз, а тем, у кого нет приложения, наливает всего 10 литров.

Компании ANP, БРСМ и WOG позволяют в приложениях покупать бензин по безналу. Правда, там он стоит дороже, чем на заправках. Например, в приложении БРСМ дизель стоит 52,99 грн/литр, а 95 EuroPlus – 44.99 грн/литр.

В чем выгода, спросите вы? Дело в том, что таким образом можно заправляться, когда бензина нет в свободном доступе. Многие компании, выставив нули на стелах, продают бензин по безналу или по топливным талонам. То есть можно купить бензин дороже через приложение и тут же отоварить его на кассе.

Купить топливо у спекулянтов

Ну и самый простой, но при этом не самый безопасный вариант заправки своего авто – это покупка бензина с рук. Сейчас на сайтах бесплатных объявлений, типа OLX, появилось множество объявлений о продаже бензина.

При этом покупателям предлагают как доставку, так и самовывоз. Цены на бензин при этом колеблются от 56 грн (самовывоз) до 100 грн за литр – в этом случае вам привезут его в 20 литровой пластиковой канистре, которую отдадут в подарок.

Правда, нужно понимать, что за качество топлива никто в этом случае ответственности не несет. Под видом бензина вам могут продать любую бодягу, поездив на которой, вам придется ремонтировать автомобиль.

Ранее мы писали о том, как можно проехать через всю страну на автомобиле во время топливного кризиса. О том, как топливный кризис меняет работу всей отрасли, читайте здесь.