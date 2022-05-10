Цены на автогаз пробивают потолок: за сколько продают топливо на АЗС в Украине

Рассказываем об актуальных ценах на бензин, дизель и автогаз в сетях заправок 10 мая

Кратко о ситуации с ценами в сетях украинских заправок 10 мая / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

По состоянию на 10 мая в Украине удается удерживать стабильную цену на бензин и дизель на АЗС. В то же время, заметно подорожал автогаз.

Редакция "Сегодня" промониторила цены на украинских заправках по данным на сайте AutoRia предлагает узнать, за сколько сбывают топливо в разных сетях.

Реклама

ОККО и WOG

В сети OKKO есть разные виды горючего. Сбывают бензин А-95 по цене 37,68 грн/л, дизельное топливо по цене 42,63 грн/л и автогаз – по 32,99 грн за литр. Стоимость бензина и дизеля удалось удержать на одном уровне с 6 мая, в то же время автогаз подорожал почти на гривну за сутки.

Аналогичная ситуация в сети WOG, где продают литр А-95 по 37,68 грн, литр дизеля – за 42,63 грн, а литр автогаза – за 32,97 грн.

Shell

Приблизительно на таком же уровне удерживают стоимость в сети британской компании Shell. Есть в наличии бензин А-95 по цене 37,68 грн/л, дизель – за 42,63 грн/л и автогаз – за 32,99 грн/л.

Реклама

БРСМ-Нефть

На заправках БРСМ-Нефть есть только дизельное топливо. За литр этого горючего просят 44,74 грн. Этот показатель держится от 7 мая, в последний раз подорожание было 6 мая, когда цена поднялась на 2,06 грн – от 42,68 грн/л.

Авиас

В сети АЗС "Авиас" более широкий ассортимент. Бензин А-95 продают по 37,74 грн/л, есть и А-92 стоимостью 36,74 грн/л. Литр дизеля сбывают по 42,63 грн, а цена на автогаз составляет 32,36 грн/л.

Цены на бензин и дизель удерживают на одном уровне с 7 мая. В то же время 9 мая резко подскочила стоимость автогаза, литр которого оценивали в 31,37 грн – подорожание на 99 коп.

Реклама

KLO

На АЗС KLO пока можно приобрести только автогаз. За литр этого вида горючего просят 34,59 грн. Еще вчера его сбывали по 33,59 грн/л – цена подскочила на гривну за сутки.

Укргаздобыча

Широкий выбор у клиентов этой сети заправок. Бензин А-95 здесь сбывают по 36 грн/л, а бензин А-92 – по 35,5 грн/л. Дизель оценивают за 40,5 грн/л, а стоимость автогаза составляет 37 грн/л.

Стоимость бензина и дизеля на этих АЗС держится стабильно с начала мая. В то же время, автогаз очень резко подскочил после 9 мая. Если раньше литр продавали за 33 грн, то за сутки его цена поднялась на 4 грн.

Mango

Похожая ситуация на заправках Mango. В ассортименте есть А-95 по 37,68 грн/л, дизель за 42,63 грн/л и автогаз – литр за 34,49 грн.

Дизель и бензин удерживают ценовую планку от 7 мая. Однако автогаз за сутки подскочил в цене на 1,5 грн. Еще 9 мая литр можно было приобрести за 32,99 грн.

Средние цены на рынке

В общем, рыночные показатели аналогичны ситуации на многих АЗС – цены на бензин и дизель удалось удержать на устойчивой позиции. А вот автогаз резко подорожал во всех сетях.

Так, средняя стоимость А-95 составляет 37,71 грн/л, а бензина А-92 – 36,7 грн/л. Дизель продают, в среднем, по 42,75 грн/л. Средняя цена автогаза поднялась на 1,1 грн и оказалась на отметке 33,04 грн/л.

Цены на АЗС 10 мая / Фото: auto.ria.com

Качество топлива под вопросом

В условиях войны и дефицита топлива, качество бензина и дизеля отошла на второй план. Госэкоинспекция уже почти два месяца не контролирует, что продают водителям, поэтому сейчас есть реальный риск заправить авто "шмурдяком" за большие деньги.

По информации ведомства, после 24 февраля госнадзор проводили только в областях, где не было активных боевых действий. Однако с 13 марта контроль решили приостановить до завершения военного положения.

"Отбор образцов непродовольственной продукции не производился и будет производиться после прекращения военного положения в Украине", – отметили в экоинспекции.

До марта с начала 2022 года инспекторы проверили качество топлива 113 раз. По результатам контроля приняли 148 решений по устранению формального несоответствия и наложили штрафы в общем размере 1,2 млн грн.

Ранее директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн сообщал, что на фоне дефицита в Украине учащаются случаи мошенничества – украинцам продают некачественное топливо. В то же время перевозчикам разрешили выезжать за границу на закупку горючего без разрешений, по упрощенной процедуре.