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Рейтинг. ТОП-10 самых популярных в мире моделей электрокаров

5 февраля, 14:32

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Лидер возглавил список с огромным отрывом от конкурентов

Самой популярной моделью электромобиля в мире по итогам 2020 года стала Tesla Model 3. В первую десятку вошла еще одна модель детища Илона Маска – Tesla Model Y. Также место в ТОП-10 нашлось для китайских производителей.

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Такие данные приводят аналитики EV Sales.

Так, за 2020 год продажи Tesla Model 3 составили 365 240 электромобилей. Это 12% от всех проданных в мире электрокаров. Эта модель лидирует по продажам уже третий год подряд. И, как считают аналитики, может сохранить позиции по итогам 2021 года.

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При этом Volkswagen ID.3 впервые оказался в топе, благодаря рекордным 28 тысячам регистраций в декабре. Аналитики отмечают, что такой взрыв популярности может быть связан с тем, что автопроизводитель обновил системы для соблюдения требований ЕС по выбросам CO2. Но сумеет ли Volkswagen удержать такие показатели – вопрос открытый.

Напомним, эксперты назвали самые надежные внедорожники 2020 года: в их число вошел Toyota RAV4.

Кроме того, мы рассказывали, что Toyota обещает создать для Европы новый электрокроссовер. Компания уже выпустила официальный тизер:

Видео: Toyota

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