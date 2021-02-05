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Рейтинг. ТОП-10 найпопулярніших у світі моделей електрокарів

5 лютого, 14:32

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Лідер очолив список з величезним відривом від конкурентів

Найпопулярнішою моделлю електромобіля в світі за підсумками 2020 року став Tesla Model 3. В першу десятку ввійшла ще одна модель дітища Ілона Маска – Tesla Model Y. Також місце у ТОП-10 знайшлося для китайських виробників.

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Такі дані наводять аналітики EV Sales.

Так, за 2020 рік продажі Tesla Model 3 склали 365 240 електромобілів. Це 12% від усіх проданих в світі електрокарів. Ця модель лідирує по продажах уже третій рік поспіль. І, як вважають аналітики, може зберегти позиції за підсумками 2021 року.

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При цьому Volkswagen ID.3 вперше опинився в топі, завдяки рекордним 28 тисячам реєстрацій в грудні. Аналітики відзначають, що такий вибух популярності може бути пов'язаний з тим, що автовиробник оновив системи для дотримання вимог ЄС щодо викидів CO2 . Але чи зуміє Volkswagen утримати такі показники – питання відкрите.

Нагадаємо, експерти назвали найнадійніші позашляховики 2020 року: до їх числа увійшов Toyota RAV4.

Крім того, ми розповідали, що Toyota обіцяє створити для Європи новий електрокросовер. Компанія вже випустила офіційний тизер:

Відео: Toyota

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