Toyota обещает создать для Европы новый электро-кроссовер (фото и видео)

Крупнейшая японская автомобилестроительная корпорация Toyota объявила, что представит совершенно новую модель для своей линейки European Battery Electric – электро-кроссовер среднего размера.
Об этом сообщает пресс-служба компании, которая и выложила тизеры создаваемого автомобиля.
Более подробная информация будет объявлена в ближайшие месяцы. На данном этапе выпущен только стилизованный силуэт и детали архитектуры платформы.
Пока еще не имеющая названия модель будет основана на новой платформе Toyota e-TNGA. Благодаря продуманному дизайну новая платформа является одновременно универсальной и легко адаптируемой для различных типов продуктов.
Базовый принцип архитектуры состоит в том, что некоторые ключевые элементы остаются неизменными, а другие изменяются. Такой подход позволяет варьировать ширину, длину, колесную базу и высоту транспортного средства.
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Как обещают в компании, e-TNGA может получить передний, задний или полный привод и будет комплектоваться широким диапазоном емкостей аккумуляторных батарей и электродвигателей для различных типов транспортных средств и профилей использования.
Предполагается, что новинка будет конкурировать с Volkswagen ID.4, Nissan Ariya и другими подобными машинами.
Новый кроссовер Toyota может дебютировать уже в 2021 году. Его разработают совместно с компанией Subaru. В дальнейшем линейка электрокаров Toyota нового поколения пополнится маленьким кроссовером, созданным совместно с Suzuki, большим вседорожником, а также минивэном и седаном.
Напомним, эксперты назвали самые надежные внедорожники 2020 года: в их число вошел и Toyota RAV4.
Также сообщалось: поскольку Женевский автосалон в 2020 году был отменен из-за коронавируса, автопроизводители представляли свои авто без официальных презентаций. В апреле Toyota раскрыла все подробности кроссовера Harrier четвертого поколения. Внешне новинка напоминает модель RAV4 и получила панорамную крышу с электрохромным стеклом – впервые в модельном ряде.
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