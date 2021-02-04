Ждем Apple Car? Apple объединяется с Hyundai-Kia ради своего первого электромобиля

Источники на рынке оценили возможную сделку в 3,6 млрд долларов

Apple близка к завершению сделки с Hyundai-Kia. Если это произойдет, электромобиль Apple Car будут собирать на заводе Kia в Вест-Пойнте, штат Джорджия, США. Сделку оценивают в 3,6 миллиарда долларов.

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О возможной сделке сообщил CNBC со ссылкой на собственные источники.

По их данным, массовое производство Apple Car планируют запустить в 2024 году. После появления этой информации акции Apple выросли более чем на 2%.

Представители Apple и Hyundai-Kia отказались от комментариев.

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При этом на рынке допускают, что в конечном итоге Apple может стать партнером и какого-нибудь другого автопроизводителя.

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"Сомневаюсь, что Hyundai-Kia – единственный автопроизводитель, с которым Apple может заключить сделку, может быть кто-то еще", - отмечает анонимный источник издания.

Напомним, ранее также стало известно, что Илон Маск пытался продать Tesla Тиму Куку, но тот отказался.

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К слову, сама Tesla тоже готовит новый проект. Компания обещает создать для Европы новый электрокроссовер. Уже появились официальные тизеры автомобиля:

Видео: Toyota

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