Объяснения не помогли – АЗС так и не вернули премиальный бензин в продажу

В Кабмине разъяснили ограничения торговой надбавки на бензин и заверили, что оно не касается брендового премиального топлива

Заправщики отказываются продавать "премиум" / Фото: Дмитрий Гордийчук, Сегодня

Крупные сети АЗС так и не начали продажу премиального топлива, несмотря на объяснение Кабинета министров, что ограничение торговой надбавки касается только марок социально значимого бензина – А-92 и А-95. В Кабмине в ответ на заявления заправщиков об убытках заверили, что имеется в виду только "классический" вариант, а не "улучшенное" топливо. Но, как сообщает корреспондент "Сегодня", стелы АЗС все еще показывают отсутствие премиального бензина в продаже.

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"Улучшенный" А-95 не продается / Фото: Дмитрий Гордийчук, Сегодня

На некоторых заправках согласны заливать "преумиум" исключительно по талонам. Другие операторы вообще отказались от реализации таких видов бензина и дизеля.

Реклама "Улучшенный" А-95 не продается / Фото: Дмитрий Гордийчук, Сегодня

"Под установку максимальной торговой надбавки не подпадает "брендовое премиальное" топливо с улучшенными показателями качества и обозначения (маркировки) которого включают определенную торговую марку (товарный знак), что предлагается на автозаправочных станциях для автомобилей премиум-сегмента по более высокой цене, чем социально значимое горючее", - тем не менее говорится в заявлении на сайте Минэкономики.

Одна из премиальных торговых сетей (Socar) все же заявила о возобновлении продажи брендового топлива. Правда, программа лояльности на заправках этой сети все равно пока не работает. Аналогичная ситуация – на заправках сети KLO.

Что произошло?

14 мая Кабинет министров установил на период действия карантина предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизтоплива и бензина – не выше 7 грн и 5 грн за литр соответственно. Такое госрегулирование в правительстве назвали вынужденной и временной мерой на период карантина и ответом на необоснованный рост цен на топливо в розничных сетях.

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Розничная цена бензина марки А-95 не должна превышать 30 грн/л, и с ним произошла самая большая путаница, поскольку спектр бензинов А-95 очень широкий, их качество улучшают различными присадками. И добавляют к названию слова: "нано", "евро", "плюс", "евро плюс" и т. д. Поскольку все это варианты бензина А-95, то АЗС посчитали, что и на них распространяются ограничения, как и на А-95 "классик".

15 мая крупные сети АЗС WOG, ОККО, SOCAR, KLO заявили, что приостановят продажу премиум-топлива, поскольку в такой ситуации его продажа приведет к убыткам.