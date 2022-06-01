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Хватит 5 тыс. долларов: топ-10 недорогих авто для украинцев

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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1 июня, 09:17
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Рассказываем, за сколько и в каком состоянии можно найти недорогие подержанные автомобили
Большинство предложений на рынке не требуют ремонта
Большинство предложений на рынке не требуют ремонта / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Несмотря на очень сложную ситуацию и военное положение, количество поисковых запросов "авто" на сайтах с объявлениями после 24 февраля в Украине выросло на 37%. Украинцы ищут машины, очень часто для нужд ВСУ или волонтеров, или же для собственных.

Сейчас на рынке много бюджетных подержанных машин в хорошем состоянии, которые можно купить за 5 тыс. долларов и меньше. Что именно это за машины, "Сегодня" рассказали аналитики OLX.

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Цвета предлагают разные, но серый найти легче всего

Как отмечают аналитики, чаще покупателям предлагают машины серого, серебристого, белого и синего цветов. В то же время больше всего именно серых машин. О них на OLX более 23 тыс. объявлений и цена за такой транспорт не превышает 5 тыс. долларов. А вот сложнее всего найти недорогой автомобиль зеленого и вишневого цветов.

Самым распространенным является транспорт корейской марки Daewoo и немецкого производителя BMW. По типу кузова лидирует седан.

Так, по состоянию на май на OLX наиболее распространенными марками авто, которые можно купить за сумму до 5 тыс. долларов, являются:

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  • Daewoo – 2 300 дол. (67 747 грн);
  • BMW – 4 700 дол. (138 439 грн);
  • Volkswagen – 4 000-5 000 дол. (117 821-147 276 грн);
  • Audi – 3 900 дол. (114 875 грн);
  • Opel – 1 915-4 300 дол. (56 406-126 657 грн);
  • Mercedes - Benz – 4 200 дол. (123 712 грн);
  • Шевроле– 4 200 дол. (123 712 грн);
  • Форд – 3 800 дол. (111 929 грн);
  • Skoda – 4 280 дол. (126 068 грн);
  • Mitsubishi – 4 650 дол. (136 966 грн).

"Лидерами по количеству отзывов на объявление среди пользователей в категории "Легковые автомобили" стали китайские и немецкие автопроизводители. Покупатели активно реагируют на предложения продажи легковых фургонов и минивэнов", – добавляют в компании.

Пятерка лидеров по количеству отзывов на одно объявление такова:

  • Chery caravan – 2 500 дол. (73 638 грн);
  • Smart – 3 000 дол. (88 365 грн);
  • BMW pickup – 2 500 дол. (73 638 грн);
  • Audi minibus – 4 925 дол. (145 067 грн);
  • ВАЗ cabriolet – 1 000 дол. (29 455 грн).

Какие годы выпуска таких авто

Итак, больше всего объявлений о продаже подержанных машин на OLX, которые уже есть на украинском авторынке, были выпущены в среднем в 2003-2007 годах. Можно найти и "младшие", тоже по невысоким ценам, но их обычно приходится ждать из-за границы.

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Самые распространенные годы выпуска по количеству объявлений и медианная цена автомобилей до 5 тыс. дол. на OLX Авто (май, 2022):

  • 2003 год – 3 800 дол. (111 929 грн);
  • 2004 год – 3 900 дол. (114 875 грн);
  • 2005 год – 4 200 дол. (123 712 грн);
  • 2006 год – 4 500 дол. (132 548 грн);
  • 2007 год – 4 700 дол. (138 439 грн).

"Более половины бюджетных автомобилей оборудованы антиблокировочной системой колес (abc), 15% в своем арсенале имеют центральный замок, а 13% – подушки безопасности. Следует учесть, что среди такого сегмента найти предложения с GPS-трекерами и лазерными фарами будет сложнее", – говорится в сообщении.

Аналитики добавляют, что бюджетные автомобили с пробегом сейчас оптимальный вариант для украинцев. Люди ищут такой транспорт, потому что многим нужно переезжать в другие регионы, перевозить оборудование и вещи предприятий, а в некоторых авто были уничтожены из-за боевых действий.

Также большой спрос формируют волонтеры и военные, которые ищут автомобили для передовой именно на вторичном рынке.

"Преобладают поисковые запросы "внедорожников", "бусов", "минивэнов". В то же время состояние подержанных авто преимущественно хорошее: только 5% предложений на OLX Авто нуждаются в восстановлении (рихтовка, покраска, замены деталей, сварка). Поэтому, вероятно, рынок автотранспорта с пробегом будет оставаться выгодным для украинцев и дальше", – отметил руководитель направления OLX Авто, Андрей Коцин.

Новые штрафы и правила в Украине

Ранее "Сегодня" рассказывали, что с 16 мая возобновилась работа части WIM-комплексов ("взвешивание в движении"), однако штрафы на водителей не налагались. А с 23 мая за нарушение габаритно-весовых норм начали штрафовать.

Отныне если груз фуры будет больше нормы, штрафы будут налагаться по следующей схеме:

  • если на 5-10% больше установленной нормы – 8 500 грн;
  • 10-20% – 17 000 грн;
  • 20-30% – 34 000 грн;
  • свыше 30% – 51 000 грн.

Кроме того, с 24 июля платные номерные знаки можно будет устанавливать на все транспортные средства. Сейчас же их можно установить только на легковые автомобили.

"Сегодня" проверили стоимость подобных знаков. Самый дешевый с определенной комбинацией цифр будет стоить 4 800 грн. Например, знак из четырех цифр, три из которых одинаковы и расположены подряд, будет стоить 12 000 грн. Самые дорогие комбинации будут стоить до 36 000 грн.

Читайте также, как украинцы самостоятельно усугубляют ситуацию с бензиновым кризисом.

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