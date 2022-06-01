Вистачить 5 тис. доларів: топ-10 недорогих авто для українців

Розповідаємо, за скільки і в якому стані можна знайти недорогі вживані автомобілі

Більшість пропозицій на ринку не вимагають ремонту / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Попри дуже складну ситуацію і воєнний стан кількість пошукових запитів "авто" на сайтах з оголошеннями після 24 лютого в Україні зросла на 37%. Українці шукають машини, дуже часто для потреб ЗСУ чи волонтерів, або ж для власних.

Зараз на ринку багато бюджетних потриманих машин в хорошому стані, які можна купити за 5 тис. доларів і менше. Що саме це за машини, "Сьогодні" розповіли аналітики OLX.

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Кольори пропонують різні, але сірий знайти найлегше

Як зазначають аналітики, найчастіше покупцям пропонують машини сірого, сріблястого, білого та синього кольорів. Водночас найбільше саме сірих машин. Про них на OLX понад 23 тис. оголошень, і ціна за такий транспорт не перевищує 5 тис. доларів. А ось найскладніше знайти недорогий автомобіль зеленого і вишневого кольорів.

Найпоширенішим є транспорт корейської марки Daewoo та німецького виробника BMW. За типом кузова лідирує седан.

Так, станом на травень на OLX найпоширенішими марками авто, які можна купити на суму до 5 тис. доларів, є такі:

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Daewoo – 2 300 дол. (67 747 грн);

BMW – 4 700 дол. (138 439 грн);

Volkswagen – 4 000-5 000 дол. (117 821-147 276 грн);

Audi – 3 900 дол. (114 875 грн);

Opel – 1 915-4 300 дол. (56 406-126 657 грн);

Mercedes - Benz – 4 200 дол. (123 712 грн);

Chevrolet – 4 200 дол. (123 712 грн);

Ford – 3 800 дол. (111 929 грн);

Skoda – 4 280 дол. (126 068 грн);

Mitsubishi – 4 650 дол. (136 966 грн).

"Лідерами за кількістю відгуків на оголошення серед користувачів в категорії "Легкові автомобілі" стали китайські та німецькі автовиробники. Покупці найактивніше реагують на пропозиції продажу легкових фургонів та мінівенів", – додають у компанії.

П'ятірка лідерів за кількістю відгуків на одне оголошення така:

Chery caravan – 2 500 дол. (73 638 грн);

Smart – 3 000 дол. (88 365 грн);

BMW pickup – 2 500 дол. (73 638 грн);

Audi minibus – 4 925 дол. (145 067 грн);

ВАЗ cabriolet – 1 000 дол. (29 455 грн).

Які роки випуску таких авто

Отже, найбільше оголошень про продаж вживаних машин на OLX, які вже є на українському авторинку, були випущені в середньому у 2003-2007 роках. Можна знайти і "молодші", також за невисокими цінами, але їх зазвичай доводиться чекати з-за кордону.

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Найпоширеніші роки випуску за кількістю оголошень та медіанна ціна автомобілів до 5 тис. дол. на OLX Авто (травень, 2022) такі:

2003 рік – 3 800 дол. (111 929 грн);

2004 рік – 3 900 дол. (114 875 грн);

2005 рік – 4 200 дол. (123 712 грн);

2006 рік – 4 500 дол. (132 548 грн);

2007 рік – 4 700 дол. (138 439 грн).

"Більш ніж половина бюджетних автомобілів обладнані антиблокувальною системою коліс (abc), 15% у своєму арсеналі мають центральний замок, а 13% – подушки безпеки. Варто врахувати, що серед такого сегменту знайти пропозиції з GPS-трекерами та лазерними фарами буде складніше", – йдеться у повідомленні.

Аналітики додають, що бюджетні авто з пробігом зараз оптимальний варіант для українців. Люди шукають такий транспорт, бо багатьом потрібно переїжджати в інші регіони, перевозити обладнання і речі підприємств, а в деяких авто були знищене через бойові дії.

Також великий попит формують волонтери і військові, які шукають автомобілі для передової саме на вторинному ринку.

"Переважають пошукові запити "позашляховиків", "бусів", "мінівенів". Водночас, стан вживаних авто переважно хороший: лише 5% пропозицій на OLX Авто потребують відновлення (рихтування, фарбування, заміни деталей, зварювання). Тож, імовірно, ринок автотранспорту з пробігом залишатиметься вигідним для українців і надалі", – зазначив керівник напрямку OLX Авто, Андрій Коцина.

Нові штрафи і правила в Україні

Раніше "Сьогодні" розповідали, що з 16 травня відновилася робота частини WIM-комплексів ("зважування у русі"), однак штрафи на водіїв не накладалися. А з 23 травня за порушення габаритно-вагових норм почали штрафувати.

Відтепер якщо вантаж фури буде більшим від норми, штрафи накладатимуть за такою схемою:

якщо на 5-10% більше встановленої норми – 8 500 грн;

10-20% – 17 000 грн;

20-30% – 34 000 грн;

понад 30% – 51 000 грн.

Крім того, з 24 липня платні номерні знаки можна буде встановлювати на всі транспортні засоби. Зараз же їх можна встановити тільки на легкові автомобілі.

"Сьогодні" перевірили вартість таких знаків. Найдешевший з певною комбінацією цифр коштуватиме 4 800 грн. Наприклад, знак із чотирьох цифр, три з яких одинакові та розташовані поспіль, коштуватиме 12 000 грн. Найдорожчі комбінації коштуватимуть до 36 000 грн.

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