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Газ стремительно растет в цене: сколько стоят другие виды топлива на АЗС WOG, ОККО, Shell и UPG

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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25 июня, 14:07
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Рассказываем, что происходит с наличием и стоимостью бензина на украинских заправках
Пока газ дорожает, другие виды бензина падают в цене
Пока газ дорожает, другие виды бензина падают в цене / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

25 июня на украинских заправках наблюдается существенное снижение стоимости всех видов топлива, кроме автогаза, который за день подорожал на 12 коп.

Об этом свидетельствуют данные AutoRia.

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Так, 25 июня средняя стоимость А-95 составляет 50,64 грн (снизилась на 4 коп.), А-92 – 49,66 грн (упала на 89 коп.), ДТ – 56,41 грн (упала на 3 коп.), а газа – 41,91 грн (выросла на 12 коп.).

В общем ситуация на отдельных заправках выглядит так:

АЗС и вид горючего АЗС ОККО АЗС WOG АЗС UPG АЗС Shell
А-95+----
А-9551 грн51 грн48,90 грн50,99 грн
А-92----
ГП57 грн57 грн56 грн57,99 грн
газ42 грн41,97 грн--

Ситуация на АЗС улучшается

Как заявил директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн, совсем скоро украинские заправки пополнятся дизельным топливом. Такой вывод можно сделать из того, что оптовая цена на него снижается, а предложение увеличивается.

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По его словам, оптовая цена на дизтопливо снизилась ниже розничной впервые за почти 3 месяца, что говорит о том, что "промышленные потребители и аграрии наелись". Увеличивается, в частности, и оптовое предложение бензина.

"Итак, больше горючего пойдет на АЗС. Надеемся, мы это почувствуем. Но в любом случае экономим и потребляем ответственно", – заметил Куюн.

Напомним, розничные сети АЗС в Украине постепенно уменьшали цены на автогаз. Средняя цена на этот вид горючего за неделю с 17 по 24 июня снизилась на 60 копеек – до 41,85 грн/л. Однако выходные изменили ситуацию.

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Раньше мы писали, как польская компания обманула украинцев с закупками горючего.

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