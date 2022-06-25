Газ стремительно растет в цене: сколько стоят другие виды топлива на АЗС WOG, ОККО, Shell и UPG

25 июня на украинских заправках наблюдается существенное снижение стоимости всех видов топлива, кроме автогаза, который за день подорожал на 12 коп.
Об этом свидетельствуют данные AutoRia.
Так, 25 июня средняя стоимость А-95 составляет 50,64 грн (снизилась на 4 коп.), А-92 – 49,66 грн (упала на 89 коп.), ДТ – 56,41 грн (упала на 3 коп.), а газа – 41,91 грн (выросла на 12 коп.).
В общем ситуация на отдельных заправках выглядит так:
|АЗС и вид горючего
|АЗС ОККО
|АЗС WOG
|АЗС UPG
|АЗС Shell
|А-95+
|-
|-
|-
|-
|А-95
|51 грн
|51 грн
|48,90 грн
|50,99 грн
|А-92
|-
|-
|-
|-
|ГП
|57 грн
|57 грн
|56 грн
|57,99 грн
|газ
|42 грн
|41,97 грн
|-
|-
Ситуация на АЗС улучшается
Как заявил директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн, совсем скоро украинские заправки пополнятся дизельным топливом. Такой вывод можно сделать из того, что оптовая цена на него снижается, а предложение увеличивается.
По его словам, оптовая цена на дизтопливо снизилась ниже розничной впервые за почти 3 месяца, что говорит о том, что "промышленные потребители и аграрии наелись". Увеличивается, в частности, и оптовое предложение бензина.
"Итак, больше горючего пойдет на АЗС. Надеемся, мы это почувствуем. Но в любом случае экономим и потребляем ответственно", – заметил Куюн.
Напомним, розничные сети АЗС в Украине постепенно уменьшали цены на автогаз. Средняя цена на этот вид горючего за неделю с 17 по 24 июня снизилась на 60 копеек – до 41,85 грн/л. Однако выходные изменили ситуацию.
Раньше мы писали, как польская компания обманула украинцев с закупками горючего.