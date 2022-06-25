Газ стрімко зростає в ціні: скільки коштують інші види пального на АЗС WOG, ОККО, Shell і UPG

25 червня на українських заправках спостерігається суттєве зниження вартості всіх видів пального, окрім автогазу, який за день здорожчав на 12 коп.
Про це свідчать дані AutoRia.
Так, 25 червня середня вартість А-95 становить 50,64 грн (знизилась на 4 коп.), А-92 — 49,66 грн (впала на 89 коп.), ДП — 56,41 грн (впала на 3 коп.), а газу — 41,91 грн (зросла на 12 коп.).
Загалом ситуація на окремих заправках має такий вигляд:
|АЗС і вид пального
|АЗС ОККО
|АЗС WOG
|АЗС UPG
|АЗС Shell
|А-95 +
|-
|-
|-
|-
|А-95
|51 грн
|51 грн
|48,90 грн
|50,99 грн
|А-92
|-
|-
|-
|-
|ДП
|57 грн
|57 грн
|56 грн
|57,99 грн
|газ
|42 грн
|41,97 грн
|-
|-
Ситуація на АЗС покращується
Як заявив директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн, зовсім скоро українські заправки поповняться дизельним пальним. Такий висновок можна зробити з того, що оптова ціна на нього знижується, а пропозиція збільшується.
За його словами, оптова ціна на дизпальне знизилась нижче за роздрібну вперше за майже 3 місяці, що говорить про те, що "промислові споживачі та аграрії наїлися". Збільшується, зокрема, і оптова пропозиція бензину.
"Отже, більше пального піде на АЗС. Сподіваємось, ми це відчуємо. Але у будь-якому разі економимо та споживаємо відповідально", – зауважив Куюн.
Нагадаємо, роздрібні мережі АЗС в Україні поступово зменшували ціни на автогаз. Середня ціна на цей вид пального за тиждень, з 17 до 24 червня, знизилась на 60 копійок – до 41,85 грн/л. Однак вихідні змінили ситуацію.
Раніше ми писали, як польська компанія обдурила українців із закупівлями пального.