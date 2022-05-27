Цена на автогаз перешла предел: сколько теперь стоит горючее на WOG, ОККО и БРСМ

Рассказываем, на сколько за неделю выросла средняя цена на автогаз, и сколько он стоит на разных АЗС 27 мая

Сколько стоит автогаз 27 мая / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Каждый день цена на автогаз в Украине растет, и уже по состоянию на пятницу, 27 мая, она пересекла границу в 40 грн.

О подорожании свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", передает enkorr.

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Сколько стоит горючее на заправках

По Украине средняя цена на автогаз с 20 по 27 мая выросла на 1,29 грн – до 40,33 грн/литр. За неделю больше всего цены подняли в сети Mango, "Авантаж 7" и KLO – на 5 грн, 4 грн и 3,99 грн соответственно. И горючее теперь стоит там 43,99 грн, 41,95 грн и 42,99 грн соответственно.

На WOG автогаз подорожал на 1,02 грн и стоит теперь 41 грн. На ОККО подорожание произошло на 0,99 грн, нынешняя цена топлива – 39,99 грн.

Сеть БРСМ подняла цену с 20 мая на 2,10 грн (теперь цена за литр автогаза – 41,74 грн), Укрнефть – 1,55 грн (39,95 грн).

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Совершенно не изменилась цена на UPG. Как и неделю назад, автогаз стоит 34 грн.

Новые лимиты на UPG

"Сегодня" уже писали, что о новых правилах на своих заправках во время бензинового кризиса сообщила сеть UPG. Заправить одно авто на этой АЗС можно раз в сутки.

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За наличные, банковскую карту, Скриньку, топливную карту (денежный кошелек для юридических лиц и ФЛП) можно приобрести:

40 литров upg95;

и 40 литров upgДП в легковой транспорт; и 100 литров в крупногабаритный.

Онлайн Скринькой, талонами, топливной картой (литровый кошелек для юридических лиц и ФЛП) можно приобрести:

40 литров А-95;

и 40 литров euroДП в легковой транспорт; и 100 литров в крупногабаритный.

На автогаз ограничений нет. Однако совсем не продают горючее в канистры.

Кроме того, мы рассказывали, как найти заправку с горючим и купить бензин безналично. Читайте также, о какой мошеннической схеме сеть WOG предупредила своих клиентов.